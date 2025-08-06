Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de la CDMX, Nuevo León y Morelos entre los mejores evaluados a nivel nacional

La consultora GobernArte S.C. dio a conocer este 4 de agosto los resultados del Ranking Tribunales, una encuesta nacional que mide el nivel de aprobación ciudadana hacia las y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia en las 32 entidades del país.

El ejercicio, que busca dar visibilidad al nivel de conocimiento y percepción pública que tiene la ciudadanía sobre sus titulares judiciales estatales, revela que José Arturo Salinas Garza, presidente del tribunal de Nuevo León, encabeza la lista con un 38.6% de aprobación.

Le siguen Rafael Guerra Álvarez de la Ciudad de México con 38.2% y Luis Jorge Gamboa Olea de Morelos con 37.6%. El resto del top 10 lo integran titulares de tribunales en Durango, Sonora, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua y Estado de México, todos con niveles de aprobación superiores al 32%.

La encuesta fue realizada entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 2025, con 885 entrevistas en cada estado, dirigidas a personas mayores de edad con credencial para votar vigente. El levantamiento se realizó con un muestreo aleatorio estratificado, a través de la aplicación Odiseo, que emplea inteligencia artificial para asegurar la representatividad demográfica y geográfica de la muestra.

La muestra utilizada consistió en 885 encuestas en cada uno de los municipios. Foto: Cortesía

Ranking nacional revela percepción ciudadana sobre presidentes de tribunales

La medición tiene un margen de error entre 2.5% y 3.7%, y un nivel de confianza del 95%. La tasa de rechazo fue del 55%.

GobernArte S.C. enfatizó que la encuesta fue ordenada, elaborada y financiada por la propia consultora, y se realizó bajo criterios técnicos verificables.

Este tipo de mediciones contribuyen a fomentar la transparencia institucional y pueden servir como insumo para fortalecer la comunicación entre el poder judicial y la sociedad, especialmente en una entidad como la Ciudad de México, donde la exigencia pública hacia las instituciones es alta y constante.

Link a la encuesta.