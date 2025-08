Omar Carrum: Enseñar danza con pasión y alegría

En el ámbito de la danza contemporánea en México, pocas trayectorias han logrado influir de manera sustancial en la transformación de los métodos y prácticas escénicas como la de Omar Carrum, quien, a lo largo de más de 30 años, ha promovido un trabajo basado en la colectividad, planteando cuestionamientos desde la escena y formando generaciones de bailarines que entienden el cuerpo como un sistema integral que incluye mente, emoción, voz y experiencia.

"Yo no considero que existan creadores individuales; somos ensambladores de ideas. Lo que se genera surge del encuentro entre dos personas, por lo que la supervivencia de la danza requiere disciplina, pero sobre todo colaboración, gestión y cuidado mutuo", señala.

Desde sus inicios, cuando fundó la compañía Delfos Danza Contemporánea en Mazatlán junto a Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, el coreógrafo planteó un desafío al centralismo cultural imperante, apostando “por una producción artística desde la periferia con rigor y compromiso”, así, Delfos se consolidó como un espacio de pensamiento y acción que ha formado artistas integrales, actualmente activos en compañías nacionales e internacionales.

En la actualidad, Carrum dirige Alquimia Escénica, un espacio dedicado a la investigación teatral y la docencia desde una perspectiva psico-afectiva, concepto que él mismo define como “el cuerpo no es cuerpo, sino emoción, psique y pensamiento”.

A lo largo de su carrera, el artista también ha desarrollado trabajos en el ámbito cinematográfico, creando videodanza, cortometrajes y largometrajes que amplían el lenguaje corporal a otros formatos. En el área de la formación, ha implementado métodos de entrenamiento como Continuum y programas como el Diplomado Voces del Cuerpo, que integran diversas disciplinas y cuestionan la especialización extrema.

"Enseñar no es solo impartir conocimientos, sino también enseñar a aprender. No me considero un maestro, sino una guía que necesita de sus alumnos para continuar construyendo un discurso formativo", explica Carrum, cuya práctica docente se basa en el asombro y el diálogo con el otro.

En cuanto a la motivación principal que lo impulsa a continuar creando en el espacio escénico, señala que esta radica en la necesidad de conmover y conmoverse, aunque no aspira a transformar el mundo con su arte, “busca modificar su entorno y generar un impacto en quienes lo acompañan, ya sea en escena o desde la butaca”.

Por otra parte, señala que las temáticas que abordan en su obra reflejan tanto inquietudes personales, como la identidad, el cuerpo fragmentado y las relaciones humanas, así como preocupaciones colectivas, entre ellas la diversidad, la violencia, la memoria y la pertenencia.

“En un contexto social marcado por la exaltación del individuo, sostengo que el arte escénico es un trabajo colectivo”, afirma.

El próximo 10 de agosto, en el marco del décimo Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México, Omar Carrum recibirá la Medalla Luis Fandiño, reconocimiento que destaca tanto su carrera artística como su aporte pedagógico y ético.

Para Carrum, recibir una medalla que lleva el nombre de Luis Fandiño, uno de los más importantes formadores de bailarines en México, tiene un significado profundo: "Lo conocí personalmente. De él heredó la pasión por la danza y el compromiso de enseñar con entrega y una sonrisa, algo que me acompaña desde entonces".

Finalmente, Carrum considera que este reconocimiento lo conecta con una tradición de maestros y creadores que han hecho de la danza mexicana un espacio de innovación y transformación.

ELEMENTOS

A los 19 años, cofundó la compañía Delfos Danza Contemporánea junto con Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, donde fue miembro activo durante 24 años.

Desempeñó un papel fundamental en la creación de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) en 1998, y asumió la dirección académica de esta institución hasta 2017.

Fundó Alquimia Escénica en 2015 como un proyecto independiente para desarrollar su trabajo artístico y pedagógico.

Ha sido intérprete en más de 90 obras y creador de más de 70 piezas coreográficas, presentando su trabajo en diversos países de América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.

Por Azaneth Cruz

