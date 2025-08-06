Evelyn Salgado nombra a Daniel Antonio Ledesma como nuevo titular de Seguridad Pública en Guerrero

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda nombró a Daniel Antonio Ledesma Osuna como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, con el objetivo de reforzar las acciones de construcción de paz en el estado.

La mandataria destacó la experiencia del nuevo secretario que cuenta con una amplia experiencia en investigación, formación policial y atención estratégica en seguridad, aptitudes para entregar resultados a las y los guerrerenses.

Evelyn Salgado reconoció a Josué Barrón Sevilla, extitular de la dependencia, por su entrega y compromiso durante el tiempo que estuvo al frente de esta importante responsabilidad, destacando su labor y dedicación al servicio del pueblo de Guerrero.

Seguiremos trabajando con firmeza, coordinación y compromiso para garantizar el bienestar de las familias en todo el estado”, afirmó Salgado Pineda.