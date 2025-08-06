Emilio Olvera, presidente municipal electo de Poza Rica, presenta denuncia ante FEPADE por intento de fraude en elecciones municipal.

El presidente municipal electo de Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR, por fraude electoral y alteración de paquetes en el proceso de elección municipal en Veracruz.
Emilio Olvera señaló que Marisol Alicia Delgadillo Morales, presidenta del OPLE Veracruz, como presunta responsable de manipulación y alteración de paquetes electorales, además acusó de irregularidades durante el traslado, resguardo y apertura de los mismos.
Estamos ante un intento de torcer la decisión de la gente. No vamos a permitir que se robe la elección. Exijo a la FGR que actúe de inmediato para frenar este atentado contra la democracia en Veracruz”, declaró Emilio Olvera desde la capital del país.
En la denuncia, Emilio Olvera documentó que personal no acreditado ingresó a las bodegas del OPLE sin autorización, se rompieron sellos de seguridad, falta de vigilancia en zonas críticas, y se manipularon boletas y actas con la intención de anular votos a favor de Movimiento Ciudadano.
Denuncia que Morena intenta robar el triunfo a MC
Olvera Andrade exigió que la FGR asegure las videograbaciones completas del inmueble, se resguarden los paquetes electorales bajo vigilancia federal, y se investigue a los funcionarios involucrados.
La denuncia forma parte de una serie de acciones legales en defensa del resultado electoral que dio la victoria a Emilio Olvera, quien sostiene que Morena intenta revertir la elección desde las instituciones, con complicidad de actores del OPLE y del gobierno estatal.
No vamos a permitir un segundo fraude. El pueblo de Poza Rica ya decidió y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, sentenció Olvera.
La denuncia se realiza tras el intento de desconocer más de 2 mil votos que dieron el triunfo a Emilio Olvera y busca eliminar presuntar irregularidades en procesos democráticos legítimos.