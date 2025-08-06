Desarticulan célula criminal “Los Alfas” en el Valle de Toluca, se dedicaban al homicidio, secuestro y extorsión

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en acción conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Toluca y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fue desarticulada una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, la cual operaba en el Valle de Toluca y se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como generador de violencia y objetivo prioritario al ser considerado líder de esta célula delincuencial. Fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública del estado de Michoacán.

Derivado de una primera acción mediante la cual fue detenida Nélida Alejandra “N”, pareja sentimental de alias “El Alfa”, investigada por los delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias, elementos de las corporaciones referidas llevaron a cabo movilizaciones tanto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, donde, de acuerdo con investigaciones, era la zona de operación de este grupo criminal.

Fueron halladas dos víctimas de secuestro

De acuerdo con el comunicado, al exterior de un inmueble localizado en el municipio de Toluca, también fueron detenidas cinco personas: César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, presuntos integrantes de esa célula delictiva y quienes tenían en su poder envoltorios con narcóticos.

En tanto que, en un inmueble ubicado en la avenida Adolfo López Mateos, colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec en Zinacantepec, fueron detenidas 18 personas de las cuales 15 son mayores de edad identificadas como Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro 16 años, además fueron halladas en ese sitio dos víctimas que refirieron estar secuestradas.

Durante esta diligencia, en el patio de la vivienda fue hallado un pozo y al interior de éste fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino en estado de descomposición. De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía mexiquense, fue posible identificarlo como J.E.G., quien contaba con reporte de desaparición del pasado 23 de julio en esta región de la entidad.

Al continuar con las acciones operativas, los elementos federales y estatales se trasladaron a otro punto en el municipio referido, donde fue capturado Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, presunto líder de esta célula delincuencial, así como Ángel Luis “N” y Margarito “N”, quienes viajaban a bordo de un vehículo compacto y tras realizarles una revisión les fueron asegurados envoltorios con narcóticos.

Fiscalía del Edomex continúa las indagatorias

De las investigaciones realizadas, hasta el momento se ha podido determinar que las 27 personas detenidas conformaban un grupo criminal autodenominado “Los Alfas” dedicado a diversas actividades delictivas en la región del Valle de Toluca, donde presumiblemente perpetraron homicidios en agravio de integrantes de grupos delictivos antagónicos con el fin de controlar las actividades ilícitas en la región.

De igual forma se investiga su probable intervención en otros delitos de alto impacto como secuestros, robos de vehículo y extorsiones en agravio de comerciantes en municipios de esta región de la entidad, por ello la Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias a fin de establecer su probable intervención en estos hechos.

Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “N”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y los tres adolescentes son investigados por el delito flagrante de secuestro en agravio de dos víctimas, por lo que los adultos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, mientras que los menores de edad al Centro de Internamiento Quinta del Bosque en Zinacantepec.

En tanto que César Edwin “N”, Arturo César “N”, Rodolfo “N”, Antonia “N” y Gabriela Maricela “N”, quedaron a disposición de un Juez por delitos contra la salud y ataques a las vías de comunicación. Por lo que hace a Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, Ángel Luis “N” y Margarito “N”, también fueron ingresados al Penal referido por el hecho flagrante de contra la salud.

La Fiscalía mexiquense investiga además a alias “Alfa”, Antonio “N”, Geovanny “N” y Enrique “N”, en el homicidio del masculino de iniciales J.E.G., mismo que fue hallado sin vida dentro del pozo en el municipio de Zinacantepec.

Se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo

A los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. Para los traslados e ingresos al penal, se contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Durante las acciones operativas fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, vehículos con reporte de robo o alteraciones en los medios de identificación y ropa táctica similar a uniformes de corporaciones oficiales, la cual utilizaban para encubrir sus actividades delictivas y desviar las investigaciones.

Cabe mencionar que el inmueble donde fue detenida Nélida Alejandra “N”, contaba con sellos de aseguramiento de la Fiscalía mexiquense, por ser motivo de investigación desde el pasado mes de marzo, ya que al interior del mismo habría sido mantenida privada de la libertad una persona, a quien hurtaron un vehículo.

En esa ocasión fueron detenidas seis personas investigadas por esos hechos y asegurado el domicilio ubicado en la calle Parque Mexica, colonia Miguel Hidalgo, en la capital mexiquense.

El Gabinete Nacional de Seguridad y las instituciones integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de México reiteran a la ciudadanía, que la extorsión puede ser denunciada en el número telefónico 089, implementado dentro de la Estrategia Nacional contra ese delito.