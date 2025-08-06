ARTF inicia investigación por accidente ferroviario en Irapuato

Con respecto al hecho de tránsito ocurrido esta tarde en las colonias Europa y Primero de Mayo en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que involucra a una unidad ferroviaria de la empresa FERROMEX, en el que lamentablemente hubo pérdidas humanas y lesionados de gravedad, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) informa:
- Al lugar acudieron diversos equipos de emergencia para atender a las personas lesionadas por este suceso y realizar el traslado hospitalario donde continúan con las valoraciones respectivas.
- Por ello, la ARTF ha iniciado el procedimiento de investigación de las causas del hecho según los establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario y, en su momento, se determinarán las sanciones correspondientes.
- El Gobierno de México, a través de la ARTF, coadyuvará con las autoridades para atender este lamentable suceso, asimismo, se mantiene contacto y coordinación con la empresa responsable a fin de brindar apoyo a las personas víctimas y familiares.