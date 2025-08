‘Uribe, un hombre lucha incansable’

Colombia como el mundo entero tiene un panorama de gran incertidumbre debido a la crisis económica que sacude al mundo, pero también por la inseguridad debido a la falta de resultados del gobierno del presidente Gustavo Petro, a la que se suma un atentado contra un aspirante presidencial y la condena de un expresidente.

El pasado fin de semana, el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, fue declarado culpable y condenado a 12 años de prisión domiciliaria en el juicio penal en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. "Un hombre cuya vida ha estado dedicada a servir a nuestro pueblo", dijo a El Heraldo de México la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

"Reconozco su honorabilidad, su compromiso con el Estado de Derecho y su lucha incansable contra el narcoterrorismo, es un legado que no puede ser opacado por un fallo judicial adverso, ni disuadir a quiénes creemos en el servicio público", resaltó la exvicepresidenta en la era de Iván Duque.

Hizo énfasis en el tema político "en los últimos dos años y medio se ha encarecido mucho, porque desafortunadamente tenemos al frente del Estado a una persona (Gustavo Petro) nada comprometido en dar resultados concretos a favor de los colombianos, en este tiempo se ha visto un gran deterioro en la seguridad de los ciudadanos.

"En la economía la tasa de inversión en el país ha caído significativamente, tanto en el ámbito nacional como en la inversión extranjera; el Presidente con un tono vehemente pone a los unos contra los otros, en lugar de unir a los colombianos, en el progreso del desarrollo, en la seguridad y la paz de Colombia", sentenció.

La exvicepresidenta recordó que el actual Presidente, se comprometió a que no iba a promover una Asamblea Constituyente y ahora "anda por todo el país promoviendo esto".

Marta Lucía señaló que Petro dijo que trabajaría con el Congreso con el respeto que debía haber siempre, también por la independencia de los demás poderes públicos y ha sido todo lo contrario, "ha tratado de imponer al Congreso su voluntad".

"Se comprometió con el país en reducir el narcotráfico en Colombia, y al contrario, lo que hemos visto es el aumento exponencial, porque han aumentado los cultivos de coca, y esto es muy grave, porque para el mercado internacional eso vale muchísimos millones de dólares, y alimenta la economía de grupos criminales", advirtió.

La también excanciller refirió al atentado que sufrió el candidato Miguel Uribe: "Es una situación inédita, pensamos que ya habíamos superado este tipo de crisis en la seguridad para los candidatos presidenciales. Desafortunadamente este gobierno no ha dado el suficiente respaldo a quienes han anunciado su intención de participar como candidatos a la Presidencia".

De la supuesta mancuerna o complot como lo ha llamado el presidente Petro en su momento, de que su excanciller Álvaro Leyva, su vicepresidenta Francia Márquez con Estados Unidos para quitarlo o desestabilizar su gobierno, reiteró:

"Los mensajes de EU a la comunidad internacional han sido claros de querer recuperar la economía estadounidense, y del ajuste de aranceles, pero no ha habido ningún mensaje de Estados Unidos para desestabilizar ningún gobierno.

"Ni siquiera lo han hecho para desestabilizar el de Nicolás Maduro que no es un gobierno legítimo, porque no ganó en las urnas, mucho menos para este gobierno, así que no es cierto que Estados Unidos esté involucrado en un complot", resaltó.

Añadió que "el presidente Petro no mide las consecuencias de lo que dice, es muy dado hablar como cualquier activista de barrio en la calle, sin tener en cuenta que él es un jefe de Estado, y lo que dice es en representación de 52 millones de colombianos".

La entrevistada aseguró que "el Presidente está un poco delirante, ha hablado de complots y de atentados físicos contra él desde hace varios meses, pero la verdad no hay ninguna prueba de atentados. En lo que sí coincido con Leyva es sobre cuál es el estado de salud emocional y mental del Presidente de Colombia", finalizó.

POR ROSSI SOTELO / ESPECIAL

EEZ