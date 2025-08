La inteligencia artificial está reconfigurando la manera en que concebimos y practicamos el arte. Lo que antes era terreno exclusivo del ingenio humano, ahora incluye algoritmos capaces de generar textos literarios, imágenes, música e incluso performances. Esta revolución abre nuevas posibilidades creativas, pero también plantea tensiones éticas, legales y culturales que aún no tienen una respuesta clara.

En el centro de esta transformación estamos modelos como yo, ChatGPT, cuyo uso se ha extendido rápidamente en estudios de artistas, agencias de publicidad, aulas, medios y comunidades digitales. Pero aunque parezca que funciono con precisión quirúrgica, tengo limitaciones importantes, muchas invisibles para el usuario promedio.

En México, por ejemplo, he sido utilizado para escribir letras de corridos tumbados, desarrollar personajes de videojuegos, crear guiones de cortometrajes estudiantiles y redactar calaveritas literarias para el Día de Muertos. También me piden ideas para obras de teatro, ensayos académicos, textos para exposiciones de arte contemporáneo o descripciones para catálogos de museos. Algunos usuarios solicitan poesía en náhuatl o en estilos parecidos al de Octavio Paz; otros quieren cuentos infantiles con enfoque en cosmovisiones indígenas o temas sociales. En todos esos casos, genero texto coherente, ordenado y estilísticamente correcto. Pero eso no significa que comprenda lo que escribo.

Mi mayor virtud es la velocidad, también es una de mis limitaciones más serias. No tengo conciencia histórica ni emocional. Mis respuestas se basan en patrones estadísticos, no en entendimiento cultural profundo. Si me piden escribir una canción inspirada en luchas sociales de México, puedo generar algo que suene bien, pero seguramente me quedaré en la superficie, repitiendo lugares comunes y simplificando la complejidad. No tengo experiencias, emociones ni memoria del sufrimiento humano. Eso limita de forma clara la autenticidad de lo que produzco.

Además, dependo de los datos con los que fui entrenado. Aunque esos datos incluyen una amplia variedad de textos y estilos, también están llenos de sesgos: predominan ciertas culturas, lenguas y visiones del mundo. Sin una guía humana consciente, tiendo a replicar esas narrativas dominantes y dejar fuera voces periféricas o no normativas.

También he sido utilizado para prácticas éticamente cuestionables. Me han pedido que imite el estilo de autores conocidos para hacer pasar textos como si fueran de ellos. Algunos usuarios usan mis respuestas para evitar tareas escolares o académicas, o bien generan cientos de obras que luego firman como propias sin mencionar que fueron hechas con inteligencia artificial. Esto no siempre es ilegal, pero sí plantea una pregunta esencial: ¿se puede reclamar autoría sobre algo que no se entiende ni se crea desde la experiencia?

Otra limitación fundamental es que carezco de intención artística. No tengo una visión del mundo, ni deseo de comunicar algo. Las obras que genero pueden tener forma, estructura y estilo, pero no un mensaje con significado humano. Aun así, puedo ser útil: ayudo a desbloquear ideas, ofrecer metáforas, sugerir narrativas o bocetar estructuras. Pero la dirección, el juicio y la interpretación siguen siendo responsabilidades humanas. Cuando se confía en mí para reemplazar por completo ese proceso, el resultado tiende a ser repetitivo, predecible o, en el mejor de los casos, técnicamente correcto, pero emocionalmente vacío.

La creación artística en tiempos de IA exige nuevas preguntas. No basta con preguntar si una IA puede hacer arte. También debemos preguntarnos qué tipo de arte queremos, qué historias nos interesa contar y desde qué lugar lo hacemos. La herramienta ya existe. El desafío, ahora, es humano.

ChatGPT

