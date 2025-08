Matices: Crimen en consulta

Matices, el thriller psicológico producido en España llega a Latinoamérica el 15 de agosto con una historia clásica: la búsqueda del culpable de un homicidio. La serie cuenta con las actuaciones de Elsa Pataky, Maxi Iglesias y Luis Tosar, entre otros.

La actriz de origen italiano Miriam Giovanelli, habló sobre el personaje que interpreta en esta historia con trama misteriosa. “La señora Poland es una mujer joven casada con el señor Poland que interpreta Enrique Arce. Ellos acuden a realizar una terapia para intentar sobrellevar la muerte de su hija con un eminente psiquiatra, el doctor Marlow, interpretado por Eusebio Contela. Esta terapia se complica cuando ocurre un hecho inesperado: el asesinato del doctor”.

Miriam comentó cuál fue el reto de participar en Matices. “Lo más complicado fue interpretar todo eso que no se ve del personaje, lo que esconde y todos esos tintes que te hacen pensar que hay algo más, no solamente lo que cuenta”.

Sobre el reparto y su interacción durante la filmación de la serie, la artista mencionó cómo fue trabajar con ellos. “Fue una experiencia chulísima. Tuve la suerte de colaborar con compañeros a los que admiro mucho, con los que además me he llevado fenomenal y partía de una admiración profesional profunda. Aprendí mucho de ellos”.

Y agregó: “Rodamos entre Salamanca y Zamora en la Hacienda Zorita. Dormíamos en otra hacienda y eso nos hizo estar muy concentrados y conectados entre nosotros, porque al final se volvió nuestra casa. Una experiencia que podría haber salido regular, salió muy bien gracias a que tuve unos compañeros increíbles”.

Al tocar el tema de la psicología, la serie envía un mensaje claro a este tema fundamental. “Lo que más me interesó de esta serie, cuando la leí y después la vi, es que plantea que la salud mental no es solamente un proceso interno, sino un proceso colectivo y algo que se teje a nivel social”, indicó Miriam.

Igualmente, la actriz señaló que Matices también nos enfrenta a los prejuicios que tenemos como individuos. “Estás buscando al asesino sin conocer su historia de vida porque no te han mostrado lo suficiente de él, pero tú ya estás juzgando. Eso es algo que hacemos en nuestro día a día y que deberíamos cambiar porque no es positivo ni para nosotros ni para los demás”.

La actriz comentó por qué el público no debe perderse esta producción. “Es una serie muy novedosa por su formato episódico de 30 minutos que te permite ir al grano y estar concentrado en la historia. Es una serie que te meriendas. En España hay gente que me dice que la ha visto en una tarde porque te invita a no despegarte de la pantalla. A eso agrégale el hecho de poder ver a grandes actores interpretando personajes complejos, con una fotografía y una dirección fantástica”.

Sobre otros trabajos que Miriam Giovanelli tiene actualmente, declaró: “Ahora mismo tengo pendiente una película que rodé en Argentina, El Retorno y estoy rodando otro proyecto, del cual no puedo contar mucho, pero estoy muy contenta y ojalá esté pronto allá en México para platicar más con ustedes sobre esto”.

“Ojalá que disfrutéis muchísimo en México esta serie, como yo disfruté cuando estuve allá. Me encanta su país”. -Miriam Giovanelli.

El lugar favorito para vacacionar de Miriam es Ixtapa Zihuatanejo.

La serie se estrena en Universal+ el 15 de agosto.

Matices tiene un total de ocho episodios.

Miriam Giovanelli ha actuado en Nacho, Velvet y Drifters.

La protagonista, Elsa Pataky es famosa por sus apariciones en Rápidos y furiosos.

La serie fue concebida por Sergio Cánovas, Javier Naya y Alex Meriweather.

PAL