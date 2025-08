Inteligencia Artificial, producto del ser humano

LA INTELIGENCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cualquier artefacto que parece realizar mejor ciertas tareas que hacemos los humanos comienza suscitando temores o entusiasmos, ambos, por lo general, desmesurados, amenaza con sustituirnos o promete liberarnos y termina situándonos ante el desafío de pensar qué es lo específicamente humano de aquellas tareas. ¿Es posible tener una relación menos histérica con el mundo digital? Si la llamada inteligencia artificial hiciera lo que hace el cerebro humano, habría motivos para exultar o para inquietarse, pero lo cierto es que son dos potencias que, pese a su nombre, se parecen bastante poco y colaboran, más que competir. Un nuevo ciclo de vida de la inteligencia artificial parece inaugurarse con esa forma de inteligencia artificial generativa de los modelos fundacionales actuales, como los grandes modelos de lenguaje (LLM). La actual encrucijada de la inteligencia artificial pasa por examinar hasta qué punto es inteligente, qué tipo de inteligencia tiene, cómo se relaciona con la inteligencia humana y, en consecuencia, a qué tipo de reconceptualización de nuestra inteligencia nos están obligando sus espectaculares desarrollos.

HISTORIA DE DOS INTELIGENCIAS

Los avances de la inteligencia artificial reavivan los ensueños de la inteligencia artificial general (AGI), la “singularidad” (Von Neumann 1966), la superinteligencia (Bostrom 2014) o el “supremacismo digital” (Balkin 2017), es decir, la verosimilitud de que las máquinas puedan un día igualar e incluso superar a la inteligencia humana. La capacidad de autoaprendizaje de la inteligencia artificial les permitiría una optimización para la que no necesitarían ya la intervención del programador humano. En la opinión pública parece estar cumpliéndose aquel vaticinio de que “cuanto más se dice que es inteligente, más gente se convence de que es más inteligente que ellos” (Mark Riedl).

A esto se añade, últimamente, el revuelo generado en torno al ChatGPT y su extraordinaria capacidad de llevar a cabo tareas como la generación de textos y la simulación de una conversación. Es un claro avance de esa IA generativa que tiene como objetivo emular la lógica del pensamiento humano en su forma comunicativa y creativa. En este juego de imitación de las facultades humanas, el algoritmo obtiene su poder de la digestión de lo que está disponible en internet: los millones de textos producidos por los humanos son combinados para adaptarse al diálogo establecido con el usuario. Se presenta como una mejora sustancial de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, en la medida en que es capaz de suministrar información procesada y contextualizada, lo que, de ser así, supondría un nuevo capítulo en la historia de la razón algorítmica. Da la impresión de que acabamos de descubrir que una máquina puede llevar a cabo no sólo actividades mecánicas sino también tareas de contenido intelectual sustancial. Pero ¿es realmente así?

La cuestión no es saber cuándo se producirá la anunciada superación y en virtud de qué principio puede hacerse tal predicción, ni siquiera si se trata de algo deseable, sino de qué tipo de inteligencia estamos hablando, porque tal vez haya un equívoco desde el comienzo. Puede ocurrir que no haya rivalidad, competencia o amenaza de sustitución porque, en última instancia, se trata de dos inteligencias diferentes. La inteligencia artificial únicamente simula algunos aspectos concretos de la inteligencia humana, pero no lleva a cabo todas las tareas de la inteligencia humana, que no incluyen solo cálculo y rapidez, sino también comprensión y reflexión. Los anunciadores del futuro sorpasso no están hablando de la inteligencia integral sino de las capacidades analíticas de la inteligencia instrumental, desde una epistemología estrechamente empírica, calculadora y que ignora el contexto histórico de la vida humana.

La inteligencia humana supuestamente desafiada por la inteligencia artificial no es sólo implementación o eficacia en relación con la consecución de unos objetivos determinados, sino aquella reflexión que identifica los objetivos que es deseable conseguir. Se equivoca Bostrom, uno de los profetas de la superación, cuando reduce el concepto de inteligencia a su dimensión instrumental, al considerar que el nivel de inteligencia es independiente de los fines que persigue (Bostrom 2014, 130). Si alguien es inteligente, lo será por los medios y por los fines que se propone. Nuestro concepto de inteligencia va más allá de la función instrumental; no es tanto la consecución de objetivos como su elección de un modo significativo y equilibrado en un mundo de gran complejidad, en el que hay que sopesar objetivos en conflicto. Por otro lado, ¿dónde están los aspectos emocionales, sociales o morales que consideramos constitutivos de nuestra inteligencia? No parece que una inteligencia reducida a algunas de sus prestaciones instrumentales o de cálculo pueda equipararse a la de los humanos. Si estrechamos el concepto de inteligencia en este sentido (para quedarnos en un ámbito donde es cierto que las máquinas nos ganan en muchos aspectos), la «superinteligencia», en el caso de que llegue a existir, será bastante estúpida.

Una de las críticas que se hace a los grandes modelos de lenguaje (LLM) consiste en llamar la atención sobre sus limitaciones en la medida en que utilizan datos no suficientemente actualizados y sobre el hecho de que serían más precisos si estuvieran entrenados con los datos más recientes. Ahora bien, esta misma inevitabilidad de operar con la información existente pone de manifiesto cuáles son sus límites insuperables. Por muy actualizados que estén los datos con los que se entrenan y aunque pudiéramos personalizarlos en ámbitos específicos, se alimentarán siempre de algo que ya existe y no tendrán esa capacidad de generar novedad, que entendemos como una propiedad de la verdadera inteligencia. El ChatGPT es potentísimo a la hora de procesar una gran cantidad de datos preexistentes, pero no en la producción de nuevas visiones y conocimiento o en las recomendaciones acerca de fenómenos nuevos sobre los que se carece de datos o información.

Por Daniel Innerarity

