IA, no existe sin talento

Ver en un comercial publicitario escenas de éxito de jóvenes emprendedores resulta tan habitual como desplazar el contenido de una pantalla con el dedo índice, más aún si el spot está dedicado a pequeñas y medianas empresas. Lo que aún resulta fuera de lo común, aunque cada vez en menor medida, es que todo lo que ahí se ve, incluidas las escenas de calle y las expresiones de triunfo de los actores, han sido creadas totalmente con inteligencia artificial (IA).

Sí, ahí no hay un solo actor de carne y hueso, ni tampoco un hermoso set iluminado que intente transmitir el mensaje de prosperidad que se desea. El anuncio, lanzado en junio pasado, dura apenas un minuto, fue un encargo de una institución bancaria a la productora Revolver, que dirigen Gustavo Dueñas y Paula Sommerz desde hace dos décadas. PyMEs, es el primer comercial mexicano enteramente desarrollado con tecnología de algoritmos.

El uso de inteligencia artificial con fines publicitarios avanza rápidamente: apenas en noviembre de 2024 una marca refresquera lanzó a nivel mundial el primer comercial con esa factura, pero el ejercicio no se ha detenido y otras empresas de automóviles, juguetes y comida se han unido con nuevos spots. En México, dice Sommerz, “hasta este momento se dio la oportunidad de una campaña con un equipo de trabajo y nosotros pudimos contar con las soluciones para que técnicamente pueda salir al aire y sea factible, porque en años anteriores todavía había ciertas cosas que no lo permitían”. En términos generales se trata de que ya se puede generar el realismo que se requiere.

La irrupción del mensaje de Revolver provocó rápidamente reacciones, tanto de apoyo como en contra: organizaciones como la Asociación Mexicana de Cinematografía (AMC), la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) emitieron comunicados en los que lamentaron la sustitución de actores mediante la tecnología y alegaron que era “un golpe” a todo el ecosistema de la industria audiovisual en el país.

Los directores de la productora mexicana que ha hecho posible el spot encargado por Santander, no comparten esa opinión. Para lanzar al aire un minuto de publicidad “el proceso creativo, incluso de producción, es igual a un proceso de producción normal. El cliente tiene necesidad de comunicación, se recibe un brief con las expectativas y de este lado, el equipo trabaja en una propuesta”.

Entonces, abunda Sommerz, “el proceso empieza a ser exactamente igual: hay una propuesta de casting de talento para generar unidad, hay una propuesta de espacios y locaciones y se empiezan a bajar todo ese tipo de factores que contribuyen a la imagen: vestuario, iluminación, etc., por eso es muy importante recalcar la parte del equipo que está trabajando detrás de esto: hay gente que lo ha hecho de manera tradicional, directores, fotógrafos, editores, músicos, productores, pero simplemente ahora están usando una herramienta distinta, en lugar de estar en un foro, están trabajando con Chrome para poder ejecutar lo que hace años han hecho”.

Gustavo Dueñas agrega: “La gente piensa que esto viene a desmantelar una estructura de personas trabajando detrás de una pieza de comunicación y en realidad no, son los mismos profesionales utilizando una herramienta diferente para poder generar un mismo resultado. Hay un director pensando una emoción detrás, cómo lo voy a contar, cómo lo voy a decir, cuántos cortes va a tener, cuál es la cadencia o el ritmo del anuncio”.

“Hay un fotógrafo pensando en qué lente utilizar, con qué look quiere que las imágenes se vean, en qué planos, en qué tipo de toma, es exactamente lo mismo, hay un editor trabajando en conjunto con esto para saber en qué cortes o cómo se va a contar esta nueva historia. Los músicos detrás también hacen lo mismo, un locutor, independientemente de que ahora la manera de hacerlo sea menos análoga y más digital, detrás sigue estando el factor humano que está dirigiendo hacia dónde va a solucionarse este asunto”.

La IA permite ahora generar secuencias de acción más reales e incorporar elementos físicos, basados en lo real, en el mundo virtual. En el caso del spot de Revolver, uno de los personajes camina por la mañana en una calle transitada por automóviles, otro más monta su motocicleta para dirigirse al taller donde trabaja y todos son recibidos en una sucursal bancaria por un amable asesor. Manos, rostros, movimientos, ya alcanzan el realismo de una filmación real.

Y es que, justifica Dueñas, atrás hay profesionales haciendo el mismo trabajo que hacen en un set. Pero sin un plato que montar, pareciera que los costos se abaratan, el productor dice que no: “La concepción en general es que es más barato, o tarda menos tiempo, y la respuesta es no, no necesariamente. La gente piensa que ahora le vas a cobrar menos, pero toda la gente está haciendo exactamente el mismo trabajo, por lo cual debería estar cobrando lo mismo”.

Los productores hablan de que se optimizan algunas partes del proceso, ahora no hay un foro que el cliente debe pagar, tampoco un catering para las personas que intervienen: “La idea no es abaratar la industria ni canibalizarla sino evolucionar nuestros propios puestos con una herramienta que nos permita hacer lo que sabemos hacer y seguir teniendo trabajo que se cobre y que se pague de una manera digna y de acuerdo con el expertise que tiene cada talento”.

Evidentemente, opinan, el futuro de la publicidad tendrá una combinación de recursos, tanto de filmación física como de creación en IA. Sin embargo, agregan, se necesita trabajar en los derechos laborales de quienes intervienen y también en los del público, “que la gente sepa que se trata de contenido generado en IA o que no lo es para que no haya desinformación sobre lo que está sucediendo, porque no estás tratando de engañar”.

“Si hiciéramos ahorita un anuncio animado en caricaturas, nos parecería normal. Pero imagínate cuando lo hizo por primera vez Walt Disney. Es normal el debate, así será con la IA, pero tiene que haber una regularización de cómo hacerlo de manera responsable para que las industrias sigan floreciendo”.

Por Luis Carlos Sánchez

