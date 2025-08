Lalo Sánchez Del Valle: expresionismo emocional

Un día, Lalo Sánchez del Valle (CDMX, 1968) sintió que el dibujo que pretendía llevar al lienzo había perdido vigor: “Me dí cuenta que parte de la fuerza se quedaba en el boceto y la otra se iba al cuadro”. En ese momento decidió eliminar totalmente el bosquejo e ir directamente a la tela. Sin un rumbo fijo dejó que el pincel tomará su ruta, que los trazos se expresaran y que sus movimientos otorgaran la emoción que quería transmitir.

“Dejo que mis vivencias fluyan en la tela, que salga lo que tenga que salir, a veces ni siquiera sé lo que estoy pintando hasta que lo veo y me doy cuenta: ‘pinté esto porque estaba sintiendo esto’, las emociones las dejo en la tela. Mi psicólogo es el lienzo o la piedra o la plastilina para hacer escultura”. Él mismo se define en el expresionismo gestual: su trabajo, tanto en la pintura como en la escultura, está poblado de seres dramáticos que surgen del enfrentamiento con el material, con el lienzo en blanco, por medio de gruesas pinceladas, accidentes o texturas intensas.

El artista acaba de regresar de Varsovia, donde exhibe, hasta septiembre, una veintena de piezas en el Jardín Escultórico Juan Soriano, en Owczarnia, gracias al apoyo de la Embajada de México en Polonia. También mantiene una exhibición en Bélgica, con obras hechas en Austria y Eslovenia. Pronto regresará a viajar, está vez para estar en China, pero antes recibe a El Heraldo de México en el taller donde nace su universo, pero también donde habita.

Sánchez del Valle recuerda que en su familia no había antecedentes en el arte, pero a él siempre le llamó el dibujo. Pese a todo, acabó estudiando Administración, pero el destino lo regresó al arte, donde encontró cierto alivio contra las migrañas que comenzó a padecer. A finales de los 90 ganó una beca para estudiar en París y ya no se volvió a separar de la pintura. Si bien no se reconoce como parte de un movimiento ha sido “fiel seguidor” de Picasso, Pollock, De Kooning, y de los mexicanos Orozco, Tamayo y Siqueiros.

“El artista tiene que tener bases, dominar el dibujo, las técnicas, lo podemos ver en artistas como Picasso, que dibujaba impresionantemente bien. Tienes el don del dibujo y la forma de expresarte, hoy en día cualquiera puede pintar un cuadro abstracto pero carece de trasfondo”, dice.

PAL