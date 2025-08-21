Tropieza la producción minerometalúrgica

La producción minerometalúrgica de México registró un descenso en junio de 2025 de 3.9 por ciento con respecto a mayo pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Sin embargo, tuvo un aumento de 1.2 por ciento respecto al sexto mes de 2024, todo lo anterior con cifras desestacionalizadas.

Según la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM), publicada por el Inegi, que proporciona información sobre la actividad mencionada, tuvo aumentos anuales en azufre, oro, fluorita, plomo, pellets de fierro y cobre. En contraparte, hubo bajas en la de carbón no coquizable, yeso, zinc y plata.

Previamente había tenido un descenso de 0.5 por ciento en tasa anual. Si bien desde junio de 2024 la producción metalúrgica registró un repunte, éste ha sido volátil, con cinco disminuciones a lo largo de los últimos 13 meses.

A tasa anual, y de acuerdo con cifras originales, la fluorita registró un incremento de 7.1 por ciento, lo mismo que el plomo, pellets de fierro y el cobre, con avances de 6.6, 6.3 y 0.4 por ciento, respectivamente.

En tanto, los mayores descensos registrados en el EIMM en comparación con junio de 2024 fueron en plata con 9.2 por ciento, zinc (6.1), yeso (3.1) y carbón no coquizable, con una caída de 2.9 por ciento a tasa anual.

El más reciente estudio de la Cámara Minera de México (Camimex), la producción de plata puede deberse a distintos factores, como fuertes lluvias, problemas de seguridad intermitentes en diferentes zonas, o incluso por la venta de activos.

Además, aseguró que la inestabilidad general en el sector minero se debe en gran parte a la incertidumbre arancelaria que desde principios de año ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump.

“Generó un alto grado de incertidumbre en los mercados y fortaleció el papel de los metales preciosos como refugio de inversión. En México, el sector minero sigue enfrentando grandes retos para retomar un crecimiento con mayor dinamismo”, refirió.

Por estado, el Inegi reportó que Zacatecas tuvo una destacada producción de oro con una variación anual de 16.4 por ciento, al igual que lo hizo con el plomo (7 por ciento) y el Zinc (8.2 por ciento). Por otro lado, Sonora sobresalió en la producción de cobre con 1.1 por ciento y Michoacán en fierro con 38.6 por ciento.

Por Francisco Domínguez

francisco.dominguez@elheraldodemexico.com

EEZ