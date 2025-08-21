Oficinas

Renace sector de oficinas en México

La demanda de espacios corporativos alcanza 238 mil m2, con 70 por ciento concentrado en la capital

Entre enero y abril de 2025, la demanda de oficinas en México alcanzó los 238 mil m²; la Ciudad de México concentra 70 por ciento de arrendamiento corporativo, especialmente en corredores como Insurgentes, Polanco y Reforma, según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

Las cifras indican que la tasa de disponibilidad nacional está en 16.9 por ciento, que equivale a 2.9 millones m² disponibles.

Alberto Vázquez, socio líder del sector inmobiliario de KPMG México, señaló que la reactivación del mercado de oficinas en México va más allá de ocupar espacios libres; requiere que el sector se adapte a estándares internacionales, incorporar criterios ambientales, sociales, reconvertir inmuebles y adoptar esquemas laborales flexibles. 

Según el artículo Reconversión inteligente: el futuro de las oficinas en México, otro factor clave en esta nueva etapa es el modelo de oficinas flexibles y coworking, ya que al corte de abril de 2025 se habían arrendado 60 mil m² bajo este esquema, impulsado por la necesidad de adaptabilidad laboral y seguridad en el entorno de trabajo.

