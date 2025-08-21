Por encuesta Citi, ven una mejora del país

Las expectativas sobre la evolución de la economía e inflación en México mejoraron, de acuerdo con la Encuesta Citi México de Expectativas.

Los especialistas de las principales instituciones financieras y de consultoría espera que la economía mexicana alcance un crecimiento de 0.4 por ciento, para el cierre de este año, modificando así al alza por segunda vez consecutiva.

A decir de Julio César Ruiz, economista en jefe de Citi México, esta mejora respondió, en parte, a la previsión de 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre dada a conocer recientemente por el instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aún cuando el dato final se tendrá este viernes.

Respecto a la inflación, la expectativa se mantuvo estable con una tasa esperada de 4.0 por ciento para el cierre de este año, ubicándose dentro del rango objetivo de Banco de México de 3.0 (+/-1.0) por ciento, mientras que para la subyacente se espera una mediana de 4.1 por ciento.

En tanto que, para la primera quincena de agosto, el consenso proyecta la inflación mensual general y subyacente en 0.13 y 0.14 por ciento, respectivamente.

Por Verónica Reynold

