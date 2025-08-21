México y Rusia firman una gran alianza

Representantes de las industrias tecnológica y farmacéutica de México y Rusia participaron en el encuentro Business Mission, donde empresas líderes de Moscú presentaron proyectos enfocados en el sector salud, con el objetivo de establecer alianzas centradas en innovación tecnológica.

Carlos Borrego Romero, vicepresidente nacional de Relaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), destacó que “lo que une a ambos países es un objetivo común: impulsar el comercio, innovación y transferencia de conocimientos. Esta colaboración va más allá de los gobiernos; no es sólo entre países, sino entre personas y comunidades que aspiran a una mejor calidad de vida".

El encuentro contó con la participación de autoridades de ambas naciones, que coincidieron en que estas iniciativas buscan construir un ecosistema de cooperación internacional que permita mejorar el acceso a medicamentos, promover la innovación en servicios de salud, avanzar en la transformación digital de las ciudades y generar empleos de alto valor.

Alexander V. Abramov, representante comercial de Rusia en México, afirmó que este acercamiento representa un paso sólido en el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre México y su nación.

A través del Centro de Exportaciones de Moscú (MEC), 10 empresas de innovación de la capital del país euroasiático presentaron soluciones tecnológicas y dispositivos médicos de última generación a representantes de la industria del sector salud. Estas innovaciones pueden ofrecer alternativas de tratamiento para enfermedades como Parkinson, parálisis, problemas oftalmológicos y cáncer.

Por Shamady Omaña

