Los Pericos siguen en el vuelo

La banda de reggae y ska argentina con casi 40 años de trayectoria Los Pericos, se prepara para su próxima presentación en el Teatro Metropólitan el 22 de agosto

Juanchi Baleirón, vocalista y guitarrista de la agrupación, comentó cómo se sienten al volver a la capital. “Tenemos muchas ganas de ir porque el año pasado estuvimos en una gira mexicana pero no pasamos por Ciudad de México. Además, es en un recinto que nos trae grandes recuerdos”.

El baterista Ariel “Topo” Raiman, mencionó que el momento favorito de Los Pericos son los conciertos. “Somos una banda que transmite mejor la energía en vivo. Nos gusta estar en el estudio, pero en los shows no solo cantamos y tocamos, compartimos nuestra energía por medio de la música”.

Con respecto a su visita al país y a otros lugares del mundo, “Topo” indicó que les fascina ir a todas partes. “Nos gusta viajar a tocar, conocer lugares nuevos o revisitar aquellos que ya conocemos de toda la vida como México, que siempre es lindo visitar. No es solamente ir a dar show, sino ir a conocer culturas o revivir sitios que ya conocemos y que nos gustan”.

Los Pericos lanzarán nuevas piezas próximamente, las cuales serán parte de un proyecto más grande. “Estamos laburando en material nuevo, en singles que luego serán parte de un álbum. Estamos renovando un poco nuestro sonido, pero manteniendo la esencia que nos caracteriza. No tiene fecha, pero tal vez esté listo a fin de año. Tendrá unas 10 o 12 canciones”, declaró Juanchi.

Aunque la agrupación es reconocida por su sonido jamaiquino, el vocalista señaló por qué no están totalmente encasillados ahí. “Pericos nunca se ató a un solo género. Somos conocidos como una banda pionera del reggae, pero no nos quedamos únicamente ahí. No nos limitamos. Nuestra personalidad va por encima de los estilos”.

Acerca de la evolución de la banda desde 1986 hasta la fecha, Juanchi comentó: “Tenemos los mismos colores de siempre, tal vez con un poco de canas en las plumas. Y los vuelos son cada vez más disfrutables. Quizá nos cuesta un poquito más despegar, pero una vez que lo hacemos, volamos mejor que antes. Tenemos la experiencia, ya no gastamos energía extra”.

Sobre la interacción que tienen los integrantes de la agrupación, el baterista mencionó que han mantenido una buena relación. “Nos llevamos muy bien de toda la vida. Comenzamos como un grupo de amigos y después pasamos al ámbito profesional, así que seguimos siendo los mismos. Por supuesto hay momentos en los que podemos discutir, pero siempre va a prevalecer la buena onda”.

“Pericos nunca paró, y creo que no hay una banda, excepto tal vez Los Auténticos Decadentes, que nunca haya tomado pausas. Nos hemos reinventado muchas veces y nos sentimos muy orgullosos de eso. Podemos tener discos de oro, canciones, likes, viajes, giras, reconocimientos o ventas de boletos, pero lo mejor es que seguimos siendo los mismos”, agregó Juanchi Baleiron

CITA:

“México ha sido muy especial y receptivo con nosotros”. - Juanchi Baleirón.

BULLETS:

En marzo lanzaron “Inmortal” con Sabino.

Juanchi Baleirón estudió dos años Psicología.

“Pupilas Lejanas” y “Anónimos” con Carla Morrison, son los dos videos más vistos de la banda.

Juanchi Baleirón se convirtió en el vocalista de la banda luego de la salida de Bahiano en 2004.

Tienen más de 500 millones de vistas en su canal de YouTube.

En 1987 lanzaron su primer disco, "El Ritual de la Banana".

Gerardo Salvador Sánchez Arriaga

gerardo.sanchez@elheraldodemexico.com

EEZ