Llega Armando Herrera a la dirección de Nu

Nubank, plataforma brasileña de servicios financieros digitales, nombró a Armando Herrera Reyna, como el nuevo director general de su operación en México, luego de conseguir la licencia para constituirse y operará como Institución de banca múltiple.

“El nuevo CEO de Nu México se incorpora en un momento vital para la empresa, mientras se prepara para operar como banco y consolidar su posición como la plataforma líder de banca digital en el país”, destacó la empresa financiera carioca.

Antonio Herrara asumirá la posición a partir de 2 de septiembre, mientras que Iván Canales, quien ha liderado las operaciones durante los últimos tres años y que se encuentra de licencia de paternidad, continuará contribuyendo con Nu, sin especificar bajo qué cargo o responsabilidad nueva.

Aclaró que, en este proceso en el que se encuentran en el proceso de autorización para iniciar ya operaciones como banco en el país, la compañía está ejecutando una transición fluida bajo el liderazgo de Guilherme Lago, presidente del Consejo de Nu México.

Antes de unirse a Nu, Herrera se desempeñó como gerente general de Productos Financieros en Konfío, donde fue responsable de la estrategia, propuesta de valor, canal de distribución y la rentabilidad general del negocio.

También trabajó como vicepresidente y gerente general para diferentes áreas en American Express en México. Es ingeniero en Ciencias, Informática y Economía por el MIT y tiene una maestría en Administración de Empresas por el IPADE.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

