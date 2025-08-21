Impulsan trámites simplificados

En 10 meses, hasta julio de 2025, se inscribieron en el RFC, 1.7 millones de personas, un alza de 2.9 por ciento respecto a antes de octubre de 2024, previo a la simplificación de trámites que implementaron el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

De igual manera, la generación y renovación de la e.firma creció 12.9 por ciento respecto al mismo periodo, lo que también muestra una diferencia notable con la nueva herramienta tecnológicas.

“Es una estrategia conjunta de modernización y simplificación de trámites fiscales, con el objetivo de facilitar procesos como la inscripción al RFC, la obtención y renovación de la e.firma, entre otros servicios clave que ofrece el órgano recaudador”, informó el SAT en un comunicado.

La simplificación es notable: para la realización de estos trámites, las personas físicas sólo necesitan presentar su credencial del INE con domicilio visible y completo, lo cual agiliza y hace más fácil el proceso.

Esta medida llevó a que 73 por ciento de los trámites fiscales se realicen en línea o por medios remotos, mientras que el resto requieren de una atención presencial.

“La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha brindado asesoría y acompañamiento al SAT en la renovación de su portal, así como en el desarrollo e implementación de herramientas digitales y medios de atención remota, acercando los servicios del SAT a la ciudadanía”, refirió.

Este trabajo en conjunto se ha reflejado en el incremento de la recaudación tributaria, uno de los objetivos que tiene esta colaboración de simplificación de trámites para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Esta estrategia es impulsada por el gobierno de México, y promueve el uso de medios digitales y canales de atención remota.

Por Francisco Domínguez

