EU va por cabeza de Diosdado

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón.

El Departamento de Estado lo señala de presunta conspiración narcoterrorista. Reitera que el gobierno estadounidense no reconoce a Nicolas Maduro como ganador de las elecciones presidenciales en 2024 ni a Cabello como ministro del gobierno de Venezuela.

El comunicado acusa a Cabello de participar en una conspiración narcoterrorista corrupta y violenta entre el cártel de Los Soles, y las FARC, designada como Organización Terrorista Extranjera por parte del gobierno de Trump.

Entre los cargos se encuentran: "impulsar la conspiración narcoterrorista con el fin de transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína; beneficiarse de la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger los cargamentos de cocaína y vender altas cantidades de cocaína incautada a narcotraficantes a cambio de millones de dólares".

Estados Unidos desplegó tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas.

El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por "información que conduzca al arresto" de Maduro.

EEZ