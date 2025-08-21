El Mercado Bursátil Mexicano acapara miradas

Las políticas comerciales del gobierno de Estados Unidos no han tenido un impacto significativo en el Mercado Bursátil Mexicano, sobre el que existen amplias expectativas, refirió Paul Woolman, jefe Global de Productos de Índices de Renta Variable del Grupo Mercado de Futuros de Chicago (CME, por sus siglas en inglés).

Ello, durante la presentación oficial de la llegada de los futuros del índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores al CME Group.

Cabe mencionar que el índice S&P/BMV IPC es el principal benchmark utilizado por las instituciones financieras, al replicar los rendimientos del índice de 35 emisoras que cotizan en la BMV.

Destacó que el CME tiene muchos clientes a nivel mundial que buscan áreas en las que invertir y que obtengan buenos rendimientos y el mercado mexicano es de ellos.

Por lo tanto, tener acceso al mercado bursátil mexicano a través de este grupo CME en el futuro les resulta atractivo, apuntó.

“No hay nada en términos de los comentarios que recibí, que fueron negativos en términos de las opiniones de la gente sobre el mercado mexicano, pero obviamente veremos qué traen los próximos 12 meses”, manifestó en conferencia.

Por su parte, Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, dijo que con esta operación México se consolida como un punto de convergencia para los inversionistas que buscan mercados con solidez, profundidad y proyección de crecimiento.

En tanto, Álvaro García, presidente ejecutivo de Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), dijo que este es un paso determinante para fortalecer la operación de fondos y casas de bolsa, que permitirá incrementar la liquidez, además de ampliar el acceso de inversionistas extranjeros al mercado accionario del país.

Por Verónica Reynold

