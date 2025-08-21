Caen los precios de las hortalizas

El valor de las exportaciones hortofrutícolas registró una contracción de 2.5 por ciento de enero a julio de este año respecto al mismo periodo previo, por retroceso en el tomate y berries, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Ello, a pesar de que el volumen de ventas al exterior de estos productos agrícolas reportó un aumentó 0.7 por ciento, con 6.87 millones de toneladas.

En el caso de las frutas, el volumen de exportación fue de 2.507 millones de toneladas, ubicándose sin variación.

En tanto que, el valor de estas ventas al exterior ascendió a seis mil 402 millones de dólares, lo que implicó un aumento de 0.6 por ciento respecto a enero a julio del año pasado.

Mientras que, en el mercado de las hortalizas, el volumen de exportación reportado fue de 4.362 millones de toneladas, lo que se tradujo en un incremento de 1.1 por ciento en el periodo de comparación, pero por un valor de tres mil 409 millones de pesos, lo que significó una caída de 7.8 por ciento.

Al respecto, Juan Carlos Anaya Castellanos, director general de GCMA, refirió que el sector hortofrutícola mantiene el dinamismo en volumen exportado, pero enfrenta un entorno de menores ingresos.

Comentó que el tomate rojo, registró una caída en su valor de 4.9 por ciento, aunque sus volúmenes permanecieron estables, lo que refleja la presión de los precios internacionales.

Finalmente, aseguró que, de enero a julio, entre los productos con mejor desempeño destacaron la piña con un aumento en su valor de 76.7 por ciento, seguido del aguacate con un aumento de 12.9 por ciento y la sandía con un alza de 8.3 por ciento.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ