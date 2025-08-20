Presidencia y Congreso delinean la agenda legislativa

Las prioridades legislativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo periodo ordinario de sesiones son la conclusión de la Reforma Judicial, con la Ley de Amparo, la de lo Contencioso, Delincuencia Organizada y el Código de Procedimientos Penales.

Además, la titular del ejecutivo federal prepara otro paquete de iniciativas, entre las que están la Ley Aduanera, la Ley Reglamentaria en materia de Salud, y una nueva Ley del Bienestar, que considera “prioritarias”.

A estas se suman las propuestas que enviará de la Ley del Servicio Postal Mexicano y la Ley del IMPI, para la protección intelectual en materia de propiedad industrial.

En la reunión que la Presidenta sostuvo con los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la mandataria afirmó que en la agenda estará incluido el tema de la extorsión.

“Para que la extorsión sea perseguida de oficio y no requiera la denuncia de la persona, sino una primera denuncia y a partir de ahí ya el Estado asume la responsabilidad de hacer la investigación. Es una de las leyes que estamos planteando para este periodo”, explicó Sheinbaum en la mañanera.

El coordinador de Morena en la Cámara baja, Ricardo Monreal, expresó, que Sheinbaum les aclaró que aún no hay borrador de esa legislación.

“Partimos de cero en la Comisión que ya está trabajando. Me dijo: ‘piénselo ustedes, si quieren incorporarse a los trabajos que va a desarrollar la mesa, son invitados’”, indicó.

PAL