Paco Poyo vuelve al teatro: la entrañable aventura de A golpe de calcetín

En la Ciudad de México de los años 40, los periódicos aún marcaban el pulso de la vida urbana. Entre pregones y pasos apresurados, un niño recorre las calles “a golpe de calcetín”. Se llama Paco Poyo y es el protagonista de la célebre novela corta de Francisco Hinojosa, cuya historia regresa al Teatro Julio Castillo en una versión escénica que combina teatro físico, clown, máscaras, objetos y música en vivo, a cargo de la compañía Idiotas Teatro.

Para Cristian David, codirector junto con Fernando Reyes Reyes, el tiempo ha permitido que "A golpe de calcetín", que se ha presentado en diversas temporadas madure: “Cada vez que visitamos la obra nos encontramos con más preguntas acerca de la narrativa. Esta temporada logramos un nivel visual más cuidado, un lenguaje lumínico más preciso y un vínculo más profundo entre los personajes”, apunta.

El reto mayor, subraya, ha sido entender que las infancias son un público inteligente y sensible. “Creemos que tenemos que crear historias simbólicas, hablarles con respeto y despertar su imaginación, creatividad y pensamiento crítico. A golpe de calcetín lo permite: es una aventura con un trasfondo ético, donde la toma de decisiones convierte a Paco en héroe”, dice.

En esta historia, Paco abandona la escuela para ayudar en casa y, sin preverlo, acepta la extraña propuesta de un misterioso personaje. El camino lo enfrenta a dilemas que lo transforman, en un relato que no cae en el simplismo del “échaleganismo”, sino que reconoce que la vida puede ser difícil y que, aun así, cada decisión abre nuevas rutas.

“Queremos que los niños se sitúen en ese estado de ensoñación que provoca el teatro —explica David—. El trabajo con máscaras, sombras y música en vivo genera un ritmo particular, donde los espectadores, incluso los más pequeños, se convierten en parte de la conciencia de la puesta en escena”.

La recepción ha sido cálida tanto en México como en el extranjero. “Quienes conocen el cuento salen sorprendidos y emocionados; quienes lo descubren en escena, salen conmovidos. La música en vivo crea una vibra especial en todo el teatro y permite que el relato tenga un pulso entrañable”, dice el director.

La adaptación de Ileana Villarreal y la música original de Juan Pablo Villa enriquecen el montaje, al que se suma un elenco numeroso que incluye, en una colaboración especial, al propio Hinojosa. Para la compañía, reconocida por su compromiso con las audiencias familiares, la obra es también una declaración de principios: un teatro que acompaña a las infancias en su formación sensible y ética.

“A golpe de calcetín” cierra temporada el 14 de septiembre, sábados y domingos a las 12:30 horas, en el Teatro Julio Castillo, dentro del Centro Cultural del Bosque.

