Mauricio Tabe pone "Mujeres al Mando" en Miguel Hidalgo capacitándolas en oficios no tradicionales

Con la finalidad de empoderarlas y darles mayor autonomía e independencia económica a las mujeres, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo lanzó la Convocatoria de “Mujeres al Mando”, con lo que las residentes de la demarcación de 18 a 55 años, podrán aprender de manera gratuita oficios no tradicionales para su género y emprender su propio negocio.

“Mujeres al mando demuestra que no hay barreras, que todos pueden realizar los mismos oficios y aquí ya hay un testimonio de que se ha hecho”, dijo.

Tabe, destacó que para su gobierno es una misión poner primero a las mujeres en los programas sociales para acabar con la injusticia y desigualdad que existe y dar fin a la violencia de género. Y con este programa se les empodera aún más para que desde su propia autonomía puedan emprender su propio negocio.

“Lo que estimulamos es que la gente tenga sus medios para poder explotar todas su capacidades y así cumplir todos los sueños que se proponen, por eso es que este programa tiene esa relevancia porque lo que hacemos es apostar al desarrollo de las personas, al talento de las personas, a que desarrollen esas capacidades para que por sus medios no dependan del gobierno, no dependan de un señor, al contrario, lo apoyen por si no le alcanza y que puedan encontrar su camino para su propio desarrollo”, precisó.

Por su parte, Lorena Cortés Falcón, Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldía Miguel Hidalgo, indicó que la acción social “Mujeres al Mando” nace de la necesidad de capacitar a las mujeres en oficios que les permitan generar sus propios ingresos y entrar a un mundo laboral que pocas veces es accesible para ellas.

“La acción social mujeres al mando capacitará a 250 mujeres en los siguientes oficios: reparación y mantenimiento de motocicletas y vehículos no motorizados; mujer manos a la obra: electricidad, plomería y mantenimiento de interiores en los hogares; arte y negocio de bebidas: mixología; marketing digital y redes sociales”, indicó.

En su oportunidad, la directora de proyectos especiales de la Universidad Tecnológica Cumbres, Guadalupe Casas Ocampo, indicó que esta iniciativa de liderazgo femenino, es fundamental para construir sociedades más equitativas, más fuertes y más justas.

“Mujeres al Mando busca políticas públicas que empoderen a las mujeres, pero también visibilizar el talento, la experiencia y la visión de tantas mujeres y muchas veces no han contado con los espacios ni el respaldo para desarrollarse plenamente”, destacó.

A su vez, María de los Ángeles Flores Moreno, plomera de oficio dijo que a pesar de que hoy es una de las más reconocidas en la Ciudad de México no fue fácil destacar en un trabajo que se estereotipó sólo para hombres, pero ahora con su ingreso ha logrado apoyar económicamente a su esposo y a sus hijos.

Mientras que la influencer Fernanda Espinoza, convocó a más mujeres a incursionar en las redes sociales y tener una mayor participación política en la web.

Las mujeres interesadas en tomar capacitaciones deberán acudir a registrarse a los cursos del 25 al 28 de agosto de 2025 de 09:00 a 16:00 horas en la planta baja del Edificio Nuevo de la alcaldía. Consulta la convocatoria completa en la página: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/

Estuvieron presentes Carlos Gelista, Director General de Desarrollo Social, Gabriela Salido Magos, Directora Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, Nina Hermosillo, Directora General de Obras, Marcela Gómez Zalce, Comisionada de Seguridad Ciudadana, así como la diputada local América Rangel y concejales de la demarcación.