La SCJN sesiona por última vez

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó su última sesión pública entre aplausos y con la advertencia de la ministra presidenta Norma Piña de que la sociedad y la historia “juzgarán a quienes hemos juzgado”.

Antes de que iniciara la sesión extraordinaria, los ministros, con excepción de Lenia Batres, fueron recibidos con porras y aplausos por los trabajadores de las ponencias.

Tras concluir el debate de seis asuntos electorales, Piña Hernández dirigió un mensaje de despedida.

“La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó, serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello, será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, indicó.

Señaló que mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, el país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad.

“Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”, enfatizó seguida de aplausos de los asistentes al salón del Pleno.

La única que no aplaudió fue Batres Guadarrama.

Al inicio de su mensaje, la ministra presidenta le agradeció a cada uno de los ministros y ministras su trabajo, les expresó su mayor reconocimiento y gratitud.

Durante la sesión, los ministros revisaron una acción de inconstitucionalidad y su acumulada relacionadas con la reforma al Poder Judicial de Yucatán; también revisaron cuatro juicios de inconformidad contra la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y declararon firme la validez de la elección emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre magistraturas electas de la Sala Superior del TEPJF.

Mientras se realizaba el debate, integrantes de una organización civil se manifestaron afuera de la SCJN para pedir la anulación de la elección judicial ante la falta de independencia de los nuevos juzgadores.

En tanto, el próximo 26 de agosto, la ministra presidenta Piña Hernández rendirá su último informe de labores, al igual que los presidentes de las dos Salas, Javier Laynez Potisek y Loretta Ortiz Ahlf.

PAL