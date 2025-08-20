IP y EDOMEX reiteran alianza

Durante los dos años de la administración estatal actual se han invertido mil 500 millones de pesos en infraestructura urbana para el mejoramiento de parques, deportivos, sitios culturales, plazas y mercados, entre otros espacios públicos, para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, aseguró Carlos Maza, secretario de Desarrollo Urbano estatal.

En el Foro de Análisis de la Iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar en el Edomex, que busca discutir propuestas desde la visión del sector empresarial mexiquense en la materia, destacó que la meta es tener una entidad más ordenada.

En tanto, Horacio Duarte, secretario General de Gobierno, dijo que toda la inversión en infraestructura requiere seguridad y certeza; por ello, durante la actual administración se ha registrado una disminución histórica de 14 por ciento en delitos contra las empresas.

Al hablar ante dirigentes empresariales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Edomex y de la Coparmex del Valle de México, entre otros, Horacio Duarte hizo un llamado a los inversionistas para fortalecer la denuncia, a fin de terminar con delitos en contra del sector, como las extorsiones.

“Debemos acabar con la extorsión en el Estado de México, no tenemos opción, no es disminuir, es acabar con la extorsión”, enfatizó.

Agregó: “Quiero pedirles que se sumen a este esfuerzo para abatir la extorsión. ¿Cómo? Denunciando, teniendo la certeza de que las denuncias se van a traducir en acciones policiacas y de procuración de justicia”.

En tanto, Germán Jalil Hernández, presidente del CCE Edomex, aseguró que el sector privado seguirá siendo un aliado del gobierno estatal para construir infraestructura que garantice el bienestar de todos los ciudadanos.

Por Leticia Ríos

EEZ