IECM lleva a cabo la Asamblea Comunitaria Informativa con integrantes de la comunidad afromexicana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a cabo la Asamblea Comunitaria Informativa con integrantes de la comunidad afromexicana en la capital del país, de cara al diseño e implementación de acciones afirmativas rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Al conducir la asamblea, realizada en la Sede Central del IECM, la consejera electoral Cecilia Hernández Cruz expuso que este encuentro es parte de las acciones que lleva a cabo el Instituto para escuchar las voces de los grupos de atención prioritaria y mejorar la manera en que se implementan las acciones afirmativas rumbo al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

En el encuentro, en el que también asistió la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez, funcionariado del IECM expuso información relevante sobre la importancia de las acciones afirmativas, su evolución e implementación en los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024 en favor de las personas afromexicanas, así como los resultados en la postulación de candidaturas y personas electas bajo estas acciones.

Pueblos y comunidades afromexicanas manifestaron su interés de participación

A la asamblea asistieron instancias representativas, autoridades tradicionales y personas pertenecientes a pueblos y comunidades afromexicanas. Foto: Cortesía

A la asamblea asistieron instancias representativas, autoridades tradicionales y personas pertenecientes a pueblos y comunidades afromexicanas, quienes manifestaron su interés en participar en la conformación de los criterios que se seguirán en materia de autoadscripción simple y calificada que deben demostrar las candidaturas en los próximos procesos electorales, entre otros temas.

La información que emane de las consultas a los grupos de atención prioritaria y un estudio realizado por una institución académica sobre este tema, serán la base de análisis para que el Consejo General del IECM determine las acciones afirmativas que se implementarán en el proceso electoral 2026-2027.

Una vez desarrollada la Asamblea Informativa, la siguiente etapa de la consulta será la “Fase deliberativa”, que inició el pasado 31 de julio y concluirá el próximo 27 de agosto. En este periodo, las personas podrán compartir la información recibida con la comunidad afromexicana, analizarla y, conforme a sus usos y costumbres o sistemas normativos internos, adoptar una postura. La Asamblea Comunitaria Consultiva se tiene programada realizar el próximo 28 de agosto y, en su momento, el IECM emitirá la convocatoria correspondiente.

De esta forma, el IECM atiende el derecho de consulta y promueve la implementación de acciones afirmativas. Foto: Cortesía

Finalmente, se llevará a cabo la fase de ejecución y seguimiento de acuerdos de la asamblea, que concluirá el 12 de diciembre.

De esta forma, el IECM atiende el derecho de consulta y promueve la implementación de acciones afirmativas como herramientas orientadas a garantizar la equidad en el acceso a los cargos de elección popular, así como a fomentar una mayor participación de sectores históricamente excluidos de la sociedad en la toma de decisiones políticas.

En el desarrollo de la Asamblea Informativa también participaron, por parte del IECM, el secretario Ejecutivo, Bernardo Núñez Yedra; el director Ejecutivo de Asociaciones Políticas y Fiscalización, Juan Manuel Lucatero Radillo; y el director ejecutivo de Organización Electoral y Geoestadística, Héctor Alfredo Robles García. Asimismo, entre las personas asistentes, se contó con la presencia de la presidenta de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas del Congreso de la Ciudad de México, Paula Alejandra Pérez Córdova.

