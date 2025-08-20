Humberto Fernández acude a reunión de agenda legislativa, diputados refrendan su apoyo a Claudia Sheinbaum

El diputado federal por Querétaro, Luis Humberto Fernández Fuentes, asistió a la reunión de la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Morena, realizada en León, Guanajuato, correspondiente a la 2ª Circunscripción, a la que pertenece Querétaro.

En dicho encuentro, el legislador federal, Ricardo Monreal Ávila, expresó su reconocimiento a las acciones emprendidas en la Cuarta Transformación, cuyas políticas de carácter humanista fortalecen el progreso de México, por lo que junto con sus compañeras y compañeros, reiteraron su compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Igualmente, Monreal Ávila refrendó su apoyo incondicional y sin regateos a Luis Humberto Fernández, por el eficaz trabajo realizado en Querétaro.

Monreal Ávila refrendó su apoyo incondicional y sin regateos a Luis Humberto Fernández. Foto: Cortesía

En esta reunión, se abordaron diversos temas a discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, que iniciará este 1 de septiembre.