Grupo Mundo Maya confirma operación normal del hotel en Tulum y ausencia de plagas

Grupo Mundo Maya informa a la opinión pública, sus clientes y aliados comerciales que el Hotel Mundo Maya Tulum, ubicado en la zona costera de Tulum, se encuentra libre de la plaga del escarabajo barrenador y continúa brindando sus servicios de manera normal y segura.

La presencia del escarabajo barrenador detectada en octubre de 2024 fue atendida de manera inmediata y erradicada en su totalidad en febrero de 2025, gracias a una intervención profesional basada en estándares ambientales y sanitarios.

Desde entonces, como parte del compromiso de mantenimiento preventivo y protección ambiental, se ha incorporado un programa regular de fumigación especializada.

Este programa está orientado a garantizar la conservación del inmueble y evitar futuras afectaciones, en alineación con buenas prácticas internacionales.

Compromiso con la transparencia, seguridad y sostenibilidad

Grupo Mundo Maya reafirma su compromiso con:

La transparencia en la gestión de recursos públicos y procesos de mantenimiento.

La seguridad de nuestros huéspedes y colaboradores.

La protección del patrimonio natural de Tulum, una prioridad fundamental para nuestras operaciones.

Operación sin interrupciones

El hotel se encuentra operando con normalidad y abierto al público, funcionando bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad. Grupo Mundo Maya agradece la confianza de los visitantes y socios, y reitera su compromiso con el turismo responsable y el desarrollo sustentable de la región.