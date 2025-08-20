Gerardo Quirino: sumar esfuerzos por la seguridad de Tlajo

“Recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias es una de nuestras prioridades, así como la coordinación entre gobiernos”, afirmó el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, tras reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch.

El encuentro se realizó con el objetivo de fortalecer la coordinación y cooperación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno. La reunión se llevó a cabo con el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el respaldo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, luego de que Tlajomulco fuera considerado un municipio prioritario en la estrategia nacional de seguridad.

El alcalde destacó que durante su gobierno se ha priorizado el trabajo enfocado a la prevención en las zonas prioritarias que están contempladas dentro del Plan de Rescate de Vivienda, recientemente entregado a la Presidenta Sheinbaum, y en esta ocasión al secretario de Seguridad.

El presidente municipal obsequió al secretario Harfuch un caballo de barro bruñido. Foto: SSPC

Añadió que también se avanza en la construcción de la nueva comisaría y la academia de policía en la zona Valle, el fortalecimiento del C5 municipal, la adquisición de unidades de patrullaje y la consolidación del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Con coordinación, con todos los esfuerzos, con todos los recursos y con todo el corazón, lo vamos a lograr. Tlajomulco será ejemplo de trabajo en equipo para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestras familias”, subrayó Gerardo Quirino.

Como muestra de la identidad cultural del municipio, el presidente municipal obsequió al secretario Harfuch un caballo de barro bruñido, pieza artesanal representativa de Tlajomulco.

