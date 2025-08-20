Fotoperiodismo contra la indiferencia

Ayer, en el marco del Día Internacional de la Fotografía, Leslie Pérez, fotoperiodista de El Heraldo de México, definió su oficio como “un combate contra la indiferencia”. Así lo expresó durante la inauguración de la exposición colectiva “Testigos de la Historia: Fotoperiodismo en México”, realizada en la Cámara de Diputados, que permanece abierta hasta el 29 del mismo mes.

La muestra, que reúne el trabajo de 28 fotoperiodistas nacionales, “documenta la historia reciente de México con una mirada comprometida y profundamente humana”.

Entre ellos, Pérez destacó con dos imágenes que contrastan: la última detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán y una madre buscadora llorando en silencio durante una protesta, reflejando las dos caras de la realidad nacional: la violencia estructural y el dolor humano que esta genera.

“Esta exposición es una oportunidad para mostrar lo que hemos documentado sin censura ni restricciones temáticas”, explicó en entrevista. “Cada quien pudo elegir un momento significativo, ya sea personal o colectivo, y eso es muy valioso para la memoria visual de México”.

Sobre estas imágenes, Pérez comentó: “Fueron momentos simbólicos. Me tocó cubrir la detención de ‘El Chapo’ en el hangar militar y logré tomar la foto gracias a una coincidencia afortunada. Es una imagen muy importante para mi archivo y para la historia del país”.

En contraste, la segunda fotografía muestra a una madre buscadora llorando en silencio durante una protesta, una escena íntima que para ella representa otro tipo de resistencia: “Las lágrimas también son protesta. Esta imagen refleja el dolor y la fuerza de muchas mujeres que siguen buscando justicia, que escarban la tierra con sus propias manos para encontrar a sus hijos”.

Más allá de lo visual, la mexicana enfatizó que el fotoperiodismo cumple funciones esenciales en una democracia: informar, denunciar, conmover, preservar la memoria y combatir el olvido.

“Las imágenes no solo informan, también educan y conmueven. Somos cronistas de la vida cotidiana, pero también testigos del dolor y del cambio”, afirmó.

Y subrayó que en un país donde ejercer el periodismo puede poner en riesgo la vida, la ética profesional se convierte en un pilar fundamental del trabajo periodístico.

“Nunca publicaría una imagen que fomente el odio, la discriminación o que viole derechos humanos. Nuestro trabajo debe ser coherente con nuestros principios”, aseguró la fotógrafa, quien sentenció: “No todo se vale por una portada”.

Asimismo, destacó la responsabilidad de representar con dignidad a las personas retratadas: “Cada imagen implica una relación de confianza, aunque sea momentánea. Lo mínimo que podemos hacer es no traicionar esa confianza”.

Finalmente, reflexionó sobre los tiempos de sobresaturación informativa e imágenes efímeras y afirmó que el fotoperiodismo sigue siendo una herramienta poderosa y necesaria.

“Una buena fotografía no solo muestra lo que ocurrió, sino que obliga al espectador a detenerse, pensar y sentir. Ese es el verdadero poder de la imagen”, concluyó.

ELEMENTOS

Leslie Pérez es la primera mujer latinoamericana en obtener la certificación “War Journalism Certificate Program”.

Su trabajo ha formado parte de diferentes exposiciones colectivas en espacios abiertos como las Rejas Abiertas de Chapultepec y el Centro Cultural Universitario (CCU).

Forma parte de De Rollos y Revelaciones, podcast de El Heraldo de México dedicado a la fotografía en diferentes especialidades.

Por Azaneth Cruz

EEZ