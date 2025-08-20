Evelyn Salgado anuncia el Airshow Acapulco 2025

“Acapulco está fuerte, está vivo y Acapulco sigue siendo un destino muy atractivo para visitantes tanto de México, como de otros países. Siempre una y otra vez vamos a apostar por Acapulco, vamos a defender este puerto maravilloso y vamos a trabajar por este puerto, porque lo merece todo”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la conferencia de prensa en la que se anunció la realización del Air Show Acapulco 2025, los días 21, 22 y 23 de noviembre.

Para ello, se tiene confirmada la participación de 23 aeronaves de alto nivel, con pilotos nacionales e internacionales, que ofrecerán una experiencia espectacular en el cielo de la bahía de Acapulco. Se dio a conocer que se estima una ocupación hotelera de más del 74 por ciento y una derrama económica superior a los 400 millones de pesos.

Durante la conferencia ofrecida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Acapulco, la jefa del Ejecutivo del estado estuvo acompañada por funcionarios de los diversos órdenes de gobierno, así como los integrantes del comité organizador del Airshow, a quienes les agradeció su confianza y coordinación para poder llevar a cabo este espectáculo de alto nivel, que luego de las afectaciones por los huracanes Otis y John, convierte a esta edición como algo muy significativo en el tema de la recuperación del puerto.

Al respecto, Salgado Pineda destacó la gran intervención que ha tenido Acapulco en materia de rehabilitación de la infraestructura hotelera y servicios, lo que ha sido posible gracias al apoyo del gobierno federal a través del programa Acapulco se Transforma, y a la confianza de los inversionistas, quienes siguen confiando y apostando por este destino emblemático.

A casi dos años del paso del huracán Otis y uno del huracán John, hoy Acapulco tiene un rostro distinto. De la mano del gobierno de México hemos hecho un esfuerzo extraordinario el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal para rehabilitar toda la infraestructura, para recuperar las capacidades turísticas de nuestro sector, que hoy lo veo fuerte, es un sector que lo veo muy unido y con muchas ganas de sacar adelante a este maravilloso puerto”, compartió.

Air Show Acapulco 2025: cartelera

La gobernadora explicó que las actividades iniciarán el viernes 21 de noviembre, con los ensayos y posteriormente, el sábado 22 y domingo 23, se realizarán las exhibiciones de acrobacias en dos horarios, el primero a las 11:00 de la mañana –con hora y media de espectáculo- y el segundo, de 2:30 a 6:00 de la tarde. Por ello, invitó a todos a ser partícipes de este evento, en el que las 23 aeronaves surcarán la bahía acapulqueña, con diversas acrobacias, así como la participación de paracaidistas.

De una vez vayan reservando las habitaciones, vayan apartando los vuelos, para que estén aquí en Acapulco el 21, 22 y el 23 de noviembre. Este es un evento que no se ve todos los días, no nos lo podemos perder, vengan con toda la familia, que aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos. Acapulco sigue y seguirá siendo el Hogar del Sol, déjense enamorar por todo lo bello que tiene Acapulco”, añadió.

En su tuno, el secretario de Turismo en el estado, Simón Quiñones detalló que, gracias a la estrategia de recuperación basada en la generación de acciones de alto impacto, se ha logrado fortalecer la agenda turística, con eventos culturales, musicales, deportivos, destacando el Abierto Mexicano de Tenis, el desfile de Globos Gigantes, entre otros.

Nos encontramos en la ruta correcta, trabajando de manera coordinada y en unidad, con todo el sector turístico, desde los prestadores de servicios turísticos, hasta los grandes inversionistas, para que el Hogar del Sol brille más que nunca”, resaltó.

De acuerdo a lo informado por el representante del Comité Organizador, Jesús Núñez González, explicó que para esta edición se contará con pilotos de México, Canadá, Estados Unidos, Australia, Polonia y El Salvador, con 10 aviones acrobáticos, cuatro jets de combate, un Warbird, un Caza 212, un Caza C295, sólo por mencionar algunos. Además, de la participación de paracaidistas y de personal de la Fuerza Aérea Mexicana.

Asistieron a esta conferencia la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el representante de la Novena Región Militar, Rogelio Gutiérrez Hernández; el piloto aviador Carlos Dárdano; el comandante del Aeropuerto Internacional de Acapulco, Miguel Ángel Chavando Valverde; el capitán de Puerto de Acapulco, José Florentino Gallardo; el administrador del Aeropuerto Internacional de Acapulco, Axayacatl Herrera Ocampo; el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus y el piloto Scott Fransworth.

