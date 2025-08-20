Discreta presentación del Real Madrid

El Real Madrid inició con el pie derecho su andar en la temporada 2024-2025 de la Liga española, al derrotar 1-0 al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 38, por conducto de Kylian Mbappé, quien convirtió desde los once pasos después de ser derribado en el área. La anotación bastó para darle a los merengues sus primeros tres puntos en la competencia.

La gran noticia de la noche fue el esperado regreso de Xabi Alonso a la Casa Blanca, ahora en su faceta como director técnico. A once años de su despedida como jugador del Real Madrid, el técnico español vivió un juego especial al mando del conjunto madrileño; aunque ya había debutado oficialmente en el Mundial de Clubes.

El duelo también dejó varios estrenos con la camiseta madridista. El defensor inglés Trent Alexander-Arnold y el joven defensor español Dean Huijsen disputaron sus primeros minutos en Liga, mostrando seguridad en sus posiciones. Sin embargo, los reflectores se los llevó el argentino Franco Mastantuono, fichado este verano por 45 millones de euros, procedente de River Plate. El mediocampista ofensivo ingresó al 67 y disputó 23 minutos.

No todo fue positivo, pues el brasileño Rodrygo no recibió minutos en este arranque de torneo, lo que sigue generando sorpresa entre la afición. Pese a las ausencias de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, el Real Madrid dominó el juego y fue superior a los rojillos para iniciar de buena manera el año futbolístico en la Liga española.

EEZ