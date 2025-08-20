Cierra la galería Casa Lamm

La Galería Casa Lamm, que funcionó desde 1994 y albergó exposiciones de artistas como Francisco Toledo, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Rafael Cauduro, Joy Laville, Demián Flores y Graciela Iturbide, entre muchos otros, ha cerrado sus puertas. “La galería desaparece, se queda como un espacio en donde vivirá la cultura, pero ya no a través de la galería tradicional”, afirma Roberta López Negrete, subdirectora académica de la casona que funcionó como centro cultural en el número 99 de Álvaro Obregón, en la colonia Roma.



Un par de semanas después de la partida de Claudia Gómez Haro, fundadora de Casa Lamm, López Negrete explica que la construcción está en proceso de transformación: los espacios interiores del inmueble están siendo remodelados, el restaurante con que cuenta cambiará, la galería desaparecerá y la oferta educativa que ofreció el Centro Cultural Casa Lamm está virando mayormente hacia el espacio virtual, ya no solo con una oferta relacionada con arte y cultura.



En los próximos meses, adelanta, quedará listo "un proyecto súper innovador e integral. Nos quedamos como escuela adentro, pero una escuela que va a crecer más a nivel digital y más como espacio de pensamiento y de producción. Inclusive, la plataforma no va a ser meramente cultural. El ADN es sin duda cultural, pero va a ser una plataforma que va a poder recibir y proyectar y ofrecer todo tipo de programas, ya no solamente culturales".

La casa será operada por Grupo Pegaso y el objetivo, dice, es "estar tremendamente a la vanguardia y ofreciendo los espacios tanto a nivel culinario, como a nivel artístico, como a nivel hospedaje, como a nivel centro o casa dentro de una de las zonas más turísticas y más concurridas de está ciudad para poder estar con otros 30, 35 años de gran vida y gran relevancia. Como Casa Lamm, por ahora, ya no tendremos galería".



López Negrete afirma que la escuela sigue teniendo “cuatro o cinco generaciones” que aún toman clases presenciales, “pero hoy por hoy, ya todas las inscripciones de los nuevos programas son 100% en línea”. La oferta incluye licenciaturas, maestrías, doctorados y cursos, que se pueden cursar tanto en línea como de manera presencial. Las carreras que se imparten incluyen Historia del Arte, Literatura y Creación Literaria y Arte Cinematográfico.



De acuerdo con el “Diccionario de literatura mexicana. Siglo XX”, el Centro Cultural Casa Lamm nació como un proyecto de compañeras que cursaban la carrera de Historia del Arte: Claudia Gómez Haro, Elin Luque, Cecilia Gómez Haro, Germaine Gómez Haro y Elena Lamm. La intención fue fundar un espacio que ofreciera cursos y talleres de alto nivel académico. Desde sus inicios contó con una sala de exhibición y una librería especializada en publicaciones de arte e interés cultural; en su café "Las Flores del Mal" se llevaban a cabo veladas literarias y lecturas de poesía.

La Galería Casa Lamm llegó a ofrecer alrededor de seis exposiciones por año, con el interés de difundir la obra de diversos artistas, con un perfil tanto de galería académica como comercial. Además de ofrecer asesoría a coleccionistas, el resto del espacio se caracterizó por ser sede de presentaciones de libros y revistas, exposiciones de fotografía, pintura y escultura, así como ciclos de conferencias, mesas redondas, congresos y diplomados.



Casa Lamm, abunda López Negrete, “es y será un punto de referencia, porque no solamente era una escuela, era un lugar en donde se juntaban políticos de todas las corrientes, donde se juntaban intelectuales a todas las horas del día, podías llegar a tomar una clase y te ibas a encontrar al secretario de Educación tomando un café en Las Flores del Mal, al mismo tiempo podías ir a una sala y tener una exposición de periodismo sobre el zapatismo”.



Ubicada en el corazón de una de las zonas de la ciudad que vive intensamente el fenómeno de la gentrificación, para la subdirectora académica se trata más de una oportunidad que de una desventaja. “Casa Lamm tiene un momento justamente de proyección y de crecimiento y uno de los factores es justamente esa gentrificación de la zona, sé que es un tema que nos preocupa a los capitalinos, pero nosotros lo que vemos es una posible oportunidad”.

Por Luis Carlos Sánchez

