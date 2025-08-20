Chiapas reporta la incidencia delictiva más baja a nivel nacional

De acuerdo con el reporte de Incidencia Nacional de Diversos Delitos, del mes de julio del 2025, compartido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la entidad registró la incidencia delictiva más baja en todo el país.

Según los datos oficiales, el Estado de Chiapas se ubica en el lugar número 32 de incidencia delictiva a nivel nacional, con 701 delitos y una tasa de 11.48 por ciento.

En comparación con el año anterior, Chiapas reportó una tasa de incidencia delictiva en 2024 de 17.47 por ciento, y para este año 2025 registró una tasa de 11.48 por ciento, con lo cual demuestra una disminución.

Además, los datos con respecto al Estado de Chiapas se encuentran muy por debajo de la tasa nacional que para el mes de julio 2025 refirió un 130.68 por ciento.