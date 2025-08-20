Caen tres integrantes de una célula delictiva por el robo de relojes de alta gama en la CDMX

Conforme al resultado de vigilancias y estrategias tácticas, personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a tres personas probablemente implicadas en el reciente robo de un reloj de alta gama ocurrido en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc; además, podrían ser integrantes de una célula delictiva dedicada a delitos de alto impacto.

Los oficiales fueron desplazados a la alcaldía Cuauhtémoc con el fin de realizar trabajos de investigación en la zona para dar seguimiento a la denuncia por el asalto a una persona el pasado 17 de agosto, y como parte de sus vigilancias pie a tierra y de patrullaje, en las calles Matamoros y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, se percataron que al interior de una camioneta, uno de los tres hombres que viajaban a bordo manipulaba un arma de fuego.

Rápidamente y al estar en presencia de un posible hecho delictivo, los policías se aproximaron a la unidad con las debidas reservas, y de acuerdo al protocolo de actuación policial, se identificaron plenamente y solicitaron al conductor del vehículo una revisión preventiva.

Derivado de la inspección del vehículo, los oficiales hallaron 92 bolsitas de plástico con cierre hermético con una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana; 95 bolsitas adicionales con una sustancia sólida parecida al cristal, y 26 envoltorios con sustancia sólida en piedra, además de un arma de fuego corta, tres dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Por lo anterior, los oficiales detuvieron a los tres hombres identificados Isaael David “Z” de 42 años, Asiel “Z” de 18 años, y Amir “Z” de 21 años, los enteraron de sus derechos constitucionales, y junto con lo asegurado, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

De acuerdo con los trabajos de investigación policial, los sujetos al parecer se encuentran vinculados a un grupo generador de violencia, dedicado a la venta y distribución de droga, y están posiblemente vinculados en el robo de un reloj Rolex de alta gama con valor aproximado de 80 mil pesos ocurrido el 17 de agosto en la calle Medellín, de la colonia Roma, cuando el afectado llegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de los Estados Unidos, y se dirigía a un departamento que rentó para su estancia.

Asimismo, luego de un cruce de información, se supo que el detenido de 42 años de edad, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo a transeúnte.

