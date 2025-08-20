Alfonso Ramírez Cuéllar impulsa coinversión y certidumbre jurídica para hacer de la infraestructura un motor de bienesta

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presentó la propuesta en materia de infraestructura cuyo impulso y fortalecimiento motivaron que el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México organizara, ayer martes, el Foro de Análisis de la Iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar.

Sobre los retos y oportunidades de la infraestructura para el bienestar versó el espacio de diálogo y análisis que, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, reunió a representantes del sector empresarial, a especialistas en desarrollo y energía, así como a legisladores.

Un marco jurídico robusto que dé certeza a las inversiones y asegure que los proyectos de infraestructura se conviertan en un motor real de bienestar para la ciudadanía fue la urgencia que Ramírez Cuéllar subrayó durante el evento.

“El presupuesto del Estado no es suficiente para cubrir las necesidades de infraestructura que requiere México. Tenemos que reconocer que la magnitud de las carencias y de los retos en conectividad, movilidad, energía y servicios públicos demanda mucho más de lo que el erario puede aportar. Por eso, es indispensable que impulsemos esquemas de coinversión público-privada, que nos permitan multiplicar los recursos, compartir los riesgos y acelerar la realización de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional”, comentó.

La infraestructura, explicó el legislador, no puede concebirse únicamente como obra física, sino como un servicio fundamental para garantizar derechos, mejorar la competitividad y promover el desarrollo social.

“Un hospital, una carretera, un sistema de transporte o un proyecto energético no tienen sentido si no cumplen con la función de acercar servicios de calidad a la población. La infraestructura debe ser la columna vertebral de una estrategia de bienestar para las próximas décadas”, sostuvo.

Recalcó que las reformas recientes en materia energética han abierto la posibilidad de transitar hacia un modelo más limpio y soberano, capaz de sostener el crecimiento económico y la justicia social; además, enfatizó que no puede haber infraestructura sin energía.

“Hoy contamos con mejores condiciones para impulsar la transición energética, garantizar la soberanía del sector y construir un país con servicios asequibles, limpios y accesibles para todos. La infraestructura y la energía deben caminar de la mano para asegurar un bienestar integral”.

Con proyectos que trasciendan administraciones y coyunturas políticas y que garanticen beneficios tangibles a la sociedad, debe fortalecerse la planeación de largo plazo, coincidieron diversos ponentes a lo largo del foro. De igual forma, se insistió en reglas claras, certidumbre jurídica y mecanismos de rendición de cuentas para que la participación privada contribuya al desarrollo nacional sin poner en riesgo el interés público.

Que los proyectos no se concentren únicamente en las grandes ciudades, sino que alcancen a comunidades rurales y zonas marginadas, fue la urgencia de descentralización de beneficios de la infraestructura que el debate puso de relieve.

Un verdadero instrumento de transformación, capaz de movilizar recursos, atraer inversión, fortalecer la transición energética y, sobre todo, colocar a la ciudadanía en el centro de la política de infraestructura, es en lo que se llamó a convertir la iniciativa de Ley al concluir el Foro de Análisis.

También estuvieron presentes Miguel Sergio Silíceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP; el Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero independiente de Pemex; el Ing. José Antonio Hurtado, director general de Cox Energy en México; la Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex; el Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure; y el Ing. Luis Méndez Jaled, presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y presidente nacional de la CMIC; y en la clausura el Lic. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.