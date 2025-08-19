Senadores y diputados del PVEM se suman al llamado de reforestación de Delfina Gómez

En una muestra de unidad y compromiso ambiental, senadores y diputados federales y locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumaron al llamado de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para impulsar la reforestación en el Estado de México, participando en la “Jornada de Restauración Forestal con el H. Congreso de la Unión”, realizada en San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac, que encabezó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Gobierno del Estado de México, Alhely Rubio Arronis. En esta jornada se plantaron mil 500 ejemplares de oyamel como parte de una meta de 30 mil árboles en la región.

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, expresó que se siente orgulloso de ver cómo, trabajando unidos por un futuro más verde, sociedad, autoridades y el Partido Verde responden al llamado de la gobernadora. "Es importantísimo reforestar: el árbol fija el suelo, capta el agua y purifica el aire. Más allá de partidos o gobiernos, hay que invitar a toda la ciudadanía a sumarse: que planten un arbolito, que gestionen árboles y que se involucren”.

Couttolenc, coordinador de la Bancada Verde, refrendó que esta acción se enmarca en las tres grandes banderas que impulsa el Grupo Parlamentario del PVEM en la entidad: la transformación de residuos en energía, los captadores de agua pluvial y la reforestación masiva.

Imagen de archivo del dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello. Créditos: Cortesía

Queremos plantar 750 mil árboles en estos tres años; debemos llevar alrededor de 150 o 200 mil hasta ahorita, así que vamos con todo”, puntualizó.

El legislador reconoció la visión transformadora y la sensibilidad social de Delfina Gómez, afirmando que “hay que gobernar con visión de futuro, proteger nuestro medio ambiente y pensar en las próximas generaciones. Con el liderazgo de nuestra gobernadora, se vienen cosas extraordinarias para el medio ambiente y las familias del Estado de México”.

En el presídium participaron, entre otros, Nancy Valdez Ruiz, presidenta municipal de Ocoyoacac; Alejandro Ortega Rodeo, presidente de los Bienes Comunales de San Jerónimo, Acazulco y Santa María; Marco Antonio Ruiz Ruiz, presidente del Consejo Supremo por la Unificación de los Pueblos Indígenas de México y América Latina; la Mtra. Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; así como Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión del Cambio Climático y Sostenibilidad en la LXVI Legislatura. También estuvieron presentes senadores y diputados locales y federales del PVEM.

Con estas acciones, el Partido Verde refrenda su compromiso con el medio ambiente y con el llamado de la gobernadora Delfina Gómez para construir un Estado de México más verde y sustentable.