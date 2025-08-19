Quebranto, una nueva serie llena de enigma y complicidad

La nueva serie, Quebranto cuenta la historia de Miranda (Tini Stoessel), una joven mexicana que fue adoptada por una familia argentina y que busca indagar en sus orígenes desconocidos. En esta búsqueda de la verdad, Miranda se ve forzada a entrar en una organización criminal para encontrar las respuestas que tanto ansía.

En esta narrativa de misterio y suspenso, las actuaciones se vuelven clave para llevar al espectador a buen puerto. El actor Jorge López comentó cómo fue la relación con el resto del elenco. “Fue muy buena desde que conocí al equipo. Se partió desde la comodidad de poder analizar, dialogar y que cada uno expusiera su punto de vista para llegar a contar de la mejor manera las interacciones de los personajes. Eso hizo toda la diferencia. Ahí se gestó la génesis de nuestra conexión y de un trabajo en equipo sólido”.

Martín Barba, también protagonista de la serie, mencionó que el resto de los actores mostraron la mejor actitud a la hora del rodaje. “Ayudó mucho el carácter de cada uno y que hubo mucha disposición de parte de todos. Es difícil encontrar eso en un cast. Nunca escuché a alguien que tuviera prisa por irse o que dijera, ‘ya no aguanto más, estoy cansado’”.

Bernardo de la Rosa, el director de la serie, indicó que todos conectaron desde el principio de la filmación. “Tuvimos la gran fortuna de que se llevaron bien desde el minuto uno. Hubo un gran entendimiento y pasó algo en esta serie que no pasa muy a menudo: de pronto los ves y dices, ‘claro, son perfectos para sus personajes’. Se entendieron muy fácilmente, se escucharon, que es muy importante, y me hicieron más sencillo poder llegar a donde quería”.

Sobre el trabajo del director de Quebranto, Jorge López declaró: “Es de las primeras veces en que el diálogo es tan cercano y nos tratamos como iguales. Me había tocado otra experiencia que no es ni mejor ni peor, era una simple relación director-actor. Bernie plantea una forma de comunicación cercana, honesta y sensible. Fue muy grato sentirse escuchado”.

“A mí me dejó en shock que la primera vez que lo vi me dijo ‘platícame qué piensas del personaje’, y nunca nadie me había preguntado eso, solo llegas y te empiezan a soltar información. Fue algo nuevo para mí, por lo menos en conjunto con el director. Fue muy disfrutable”, señaló Martín Barba.

Dentro de los múltiples tintes que maneja la serie, la acción no se queda atrás y Martín Barba, con su personaje de exmilitar, lo vivió de primera mano, a pesar de predicar el pacifismo. “Fue difícil abordar la violencia. Soy de amor y paz y me costó explorar ese camino, pero la serie y el personaje lo exigían”, comentó.

El director mencionó que fue muy minucioso en este proyecto para entregar el mejor corte posible. “Todo está en los detalles, desde el leve sonido del pájaro que pasa, los colores, la lluvia o la luz. Cuidar cada aspecto es un reto constante que debe de verse como un todo, porque es un largo viaje que hay que ponerle atención y responsabilidad de principio a fin”.

Jorge López indicó por qué el público debería ver Quebranto. “Es una serie fresca en el formato, innovadora en la fotografía, en el arte, en el tratamiento del tiempo y en cómo se cuenta la historia”.

- Estará disponible el 15 de agosto por Disney+.

- Tiene seis episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno.

- La serie se rodó en México y Argentina.

- Fue escrita por Andrés Gelós, Natacha Caravia y Andrés Pascaner.

- La serie marca el regreso a la ficción de Tini Stoessel.

- Tini Stoessel fue la protagonista de la serie de Disney Channel, Violetta.

- En la serie también actúan Antonio de la Vega, Rafael Ferro y Otto Sirgo.

“Es una serie con mucha identidad, lo que la hace imperdible”. - Martín Barba.

