Puebla, líder en certificaciones de Propiedad Intelectual; obtiene 74 y 212 en trámite

Al entregar al Gobierno de Puebla la Indicación Geográfica (IG) de la Sidra de Huejotzingo, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto, refirió que en la entidad se protege la propiedad industrial con 74 certificaciones y 212 en trámite. En este marco, subrayó que la IG otorgada es un reconocimiento a la historia, tradición y cultura, que da sentido de identidad y pertenencia a los habitantes del municipio.

Durante la mañanera, el director general del IMPI reconoció la gestión del gobernador, ya que informó que el registro de marcas en el estado de Puebla ha aumentado un 45 por ciento y 16 en patentes, lo anterior en el último año.

En su mensaje, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, señaló que lo que buscan es que los empresarios y los industriales tengan oportunidades para generar derrama económica, ello de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para aprovechar el capital productivo, generar plusvalía y la riqueza no se concentre en unas cuantas manos.

Subrayó que el mejor ejemplo son las y los productores de la sidra.

Ustedes son motores generadores de riqueza y la distribuyen. Queremos que todos tengan oportunidades. Nuestro Modelo es la riqueza comunitaria. Vamos de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum", puntualizó el mandatario.

Santiago Nieto, entregó la Indicación Geográfica de la Sidra de Huejotzingo e inician con el proceso de la Tuna Roja Vigor de Acatzingo. Foto: Puebla

Indicación Geográfica de la Tuna Roja Vigor de Acatzingo

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, celebró el distintivo e informó que a la par comenzaron el proceso para obtener la Indicación Geográfica de la Tuna Roja Vigor de Acatzingo. Resaltó que el estado es tierra de tradiciones y de productos únicos que los distinguen en México y en el mundo.

Preservarlos no solo significa conservar nuestra identidad, sino también abrir nuevas oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades y nuestras familias", apuntó el secretario, e indicó que dicha protección permitirá proyectar a la sidra a nivel nacional e internacional como símbolo de calidad y autenticidad.

Con gran sentido de pertenencia, la productora de Sidras Doronna, María del Carmen Díaz, indicó que después de seis años de trabajo se concreta la denominación geográfica, lo que representa amor por las tradiciones y herencias, ya que desde hace más de cuatro generaciones se dedican a la producción de sidra. Resaltó que con la denominación se detona la economía y el turismo en la región, además de ser un respaldo para otorgar productos de calidad.

Por su parte, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, apuntó que con la indicación geográfica se generan condiciones para que las y los productores puedan profesionalizarse y sumar en el tema de turismo.

Respecto al inicio de los procesos para recibir la IG para la Tuna, el edil de Acatzingo, Germán Coleote Jiménez, mencionó que el municipio es una tierra milenaria donde se da el origen de la tuna, por ello reconoció los esfuerzos para que tengan el indicativo de protección, ya que se debe dar a conocer a México y al mundo dicho alimento nutritivo. Por su parte el productor de tuna de San Sebastián Villanueva, Omar Carpio, señaló que se trata de un día histórico, un antes y después en la historia de dicho producto.

dhfm