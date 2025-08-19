Profepa presenta denuncias penales por actividades relacionadas con la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca

En seguimiento a las acciones operativas de combate a la tala ilegal, realizadas en días pasados donde se aseguraron más de 3,000 m3 de madera, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias penales contra Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales maderables y o de quien o quienes resulten responsables de operar de manera irregular dentro del municipio de Tlalpujahua, en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Las denuncias fueron interpuestas el 18 de agosto, luego de que durante visitas de inspección se detectaron actividades de comercialización, posesión y transformación de 3,455 m3 de madera de los géneros Pino, Pinus sp, Oyamel, Abies, Encino, Quercus, y Cedro Blanco Cupressus ssp., sin acreditar su legal procedencia.

Uno de los establecimientos se localiza en la comunidad de San Joaquín y el otro en Puerto Bermeo, ambos en Tlalpujahua, donde personal de inspección constató que no se contaba con la documentación para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales encontradas.

El lugar es hábitat de una de las especies migratorias más emblemáticas del mundo y un patrimonio natural de México. Foto: Profepa

Compromiso de proteger los ecosistemas forestales

La FGR confirmó la recepción de las denuncias y dio inicio a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

La Profepa reafirma su compromiso de proteger los ecosistemas forestales y, en particular, la zona de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que es hábitat de una de las especies migratorias más emblemáticas del mundo y un patrimonio natural de México.

Es importante señalar que el Cedro Blanco está listado en la NOM-059-SEMARNAT2010 como especie sujeta a protección especial.

