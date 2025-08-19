Profeco fortalece la defensa de los derechos de las y los consumidores mediante el Consejo Consultivo del Consumo

El Consejo Consultivo del Consumo, órgano interdisciplinario que tiene la finalidad de analizar diversos temas en materia de consumo y de protección a las personas consumidoras, llevó a cabo hoy su 50 Sesión Ordinaria encabezada por el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Iván Escalante Ruiz, donde se presentó el informe de avances de los grupos de trabajo y se tomó protesta a cuatro nuevas consejeras.

En la sesión, en la que estuvo presente Andrea Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia y Representante de la Secretaría de Economía, Escalante Ruiz tomó protesta a las nuevas consejeras quienes fortalecerán la promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Se trata de Cynthia López Castro, presidenta Comisión de Defensa de los Consumidores en el Senado de la República y con larga trayectoria en el ámbito legislativo.

Fiorentina García Miramón, es co-fundadora Tec-Check Organización de Consumidores en Línea, organismo con compromiso social. Además tiene experiencia en el análisis y diseño de políticas públicas enfocadas en el desarrollo económico, política industrial, educación dual y finanzas públicas.

Rosa Elena García Hidalgo, es representante de CONCANACO SERVYTUR donde funge como Vicepresidenta de Estrategias de Capital Humano y Cumplimiento Empresarial proporcionando asesoramiento sobre los aspectos normativos de interés para las compañías.

Cinthya Martínez Maldonado es representante de Canaero-IATA, quien cuenta con 15 años de experiencia en relaciones gubernamentales e institucionales, para distintos sectores como el financiero, tecnología y telecomunicaciones y ahora, en industria aérea.

Escalante Ruiz tomó protesta a las nuevas consejeras quienes fortalecerán la promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras. Foto: X

Promoción y defensa de los derechos de consumidores

El procurador Iván Escalante agradeció su incorporación y destacó su perfil para fortalecer la promoción y defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Los grupos de trabajo que encabezan los responsables de distintas áreas de la Procuraduría presentaron sus informes que destacaron por su enfoque propositivo.

En materia de Educación y cultura de consumo reflexivo y responsable se destacó la labor que se realiza para concientizar al respecto desde temprana edad, y sobre materiales en los que se trabaja para informar y prevenir a la ciudadanía sobre la publicidad engañosa.

Durante la sesión, se planteó hacer modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) para combatir la publicidad engañosa.

En el área de Telecomunicaciones se plantearon las acciones tendientes fortalecer las capacidades de inspección, la realización de campañas contra la publicidad engañosa, para la promoción del Distintivo Digital Profeco, y para el consumo consciente de datos celulares, además de impulsar el fortalecimiento de la regulación de Publicidad en Medios Digitales.

Se presentaron también líneas de acción en el ámbito de la verificación de productos básicos y combustibles mediante las que se propone difundir medidas de seguridad en Gas L.P. mediante un decálogo; fortalecer la colaboración estratégica entre proveedores y la Profeco, y robustecer la vigilancia focalizada de productos de la canasta básica.

En cuanto a mejoras para la atención de las personas consumidoras, se presentaron diversas propuestas encaminadas a garantizar la protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras con la participación de proveedores, crear un decálogo de las mejoras de atención a las personas consumidoras y un decálogo del buen proveedor, entre otras acciones.

Durante la sesión se hizo la invitación a los integrantes del Consejo Consultivo a participar y fortalecer el Programa Institucional de la Profeco. Los consejeros destacaron el carácter proactivo de los grupos de trabajo y reconocieron la labor que realiza la institución para impulsar relaciones de consumo sanas y defender los derechos de las personas consumidoras.

El Consejo Consultivo está integrado por: Fernando Lerdo de Tejada Luna, Virginia Sendel e Iturbide, Bernardo Altamirano Rodríguez, Margarita González Brambila, Alejandro Calvillo Unna, Clara Luz Álvarez González De Castilla, Serapio Vargas Ramírez Consejero, Manuel Cardona Zapata, Raúl Picard Del Prado, Horacio Astudillo De La Vega, Roy Alberto Campos, Mateo Alfredo Castillo Ceja, Surit Berenice Romero Domínguez, Armando Barriguete Meléndez, Fiorentina García Miramón, Cynthia Iliana López Castro, Cintya Martínez Maldonado y en la próxima sesión que se llevará a cabo el 10 de diciembre se tomará protesta a Rosa Elena García Hidalgo.