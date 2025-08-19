Por los sitios sagrados de la ruta Wixárika

La Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados hasta Wirikuta, conocida también como Tatehuarí Huajuyé o Camino de Nuestro Abuelo Fuego, ha sido inscrita por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Este recorrido abarca 20 sitios sagrados distribuidos a lo largo de más de 500 kilómetros en cinco estados del centro-norte de México, y reconoce la profunda conexión espiritual y cultural del pueblo wixárika con su territorio, así como la importancia de preservar sus paisajes y prácticas ancestrales.

La inscripción representa un acto de justicia histórica y cultural, al otorgar reconocimiento internacional a una comunidad que ha luchado por mantener vivas sus tradiciones frente a diversas amenazas. Además, su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial implica una mayor protección legal para la ruta y los sitios sagrados, garantizando su conservación frente a riesgos como la explotación minera y proyectos industriales.

Para el pueblo wixárika, esta ruta es un camino de peregrinación vivo donde se realizan rituales que buscan el bienestar colectivo y la armonía con la naturaleza. Cada sitio sagrado está vinculado a elementos esenciales de su cosmovisión y a una relación espiritual con la tierra, la cual forma parte de su sabiduría ancestral transmitida por generaciones.

La Ruta Wixárika no solo es un patrimonio cultural de México, sino también un ejemplo de cómo el conocimiento indígena puede inspirar modelos de conservación y cuidado del medio ambiente a nivel global.

ELEMENTOS CLAVE:

Inclusión de la Ruta a Huiricuta en el programa "Conservación ambiental con base en la cultura para el desarrollo sostenible".

Decreto oficial de Huiricuta como Sitio Sagrado Natural, Ruta Cultural y Paisaje Cultural. De las primeras áreas protegidas del mundo.

Realizan la inscripción de la "Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta" en la Lista Indicativa de PM de México, UNESCO.

Decreto del Parque Estatal Ruta Huichol en Zacatecas con 60,500 hectáreas de paisajes sagrados y 125 kms. de caminos ancestrales.

Fundación del Consejo Regional Wixárika para la Defensa de Wirikuta y Lugares Sagrados, en respuesta a amenazas de destrucción.

Realizan la Reunión estratégica en el Centro Regional del Patrimonio Mundial Zacatecas para iniciar el proceso de nominación.

Se realiza la primera versión del expediente de nominación de la "Ruta Huichol por los Sitios Sagrados a Huiricuta".

Decreto federal "por el que se reconocen, protegen, preservan y salvaguardan los lugares sagrados y las rutas de peregrinación".

Por Zita Gallardo

EEZ