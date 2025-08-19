Piden tarifa para vehículos eléctricos: EMA

El sector de electromovilidad propone que se implemente una tarifa especial, más económica, para la carga en domicilios o empresas para vehículos eléctricos en horario nocturno, cuando se tiene menor demanda de electricidad en las grandes ciudades, para con ello impulsar el uso de estas unidades.

“La idea es crear una tarifa especial, más barata, para cargar vehículos eléctricos en horario de 11 de la noche a las 5 de la mañana cuando hay baja utilización de energía en el país”, señaló Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación (EMA).

Dijo que se ha dado un paso importante con la implementación de un medidor en los domicilios para diferenciar la tarifa residencial con la de los vehículos, pero el tener un precio especial para la energía automotriz ayudaría a impulsar la electromovilidad.

“No es que necesitemos poner muchas estaciones de carga pública para que jale esto. Puede haber una combinación de distintos factores que nos permita tener terminales de carga rápida, lenta o nocturna, en domicilios, patios de carga en zonas de acceso controlado y todo eso va a ir creando el ecosistema”, puntualizó.

Señaló que de acuerdo con las cifras de la agrupación incrementó la venta de unidades híbridas y eléctricas 40 por ciento en el primer semestre de este año, para sumar más de 43 mil 600 unidades.

“Vamos a llegar a las 100 mil unidades al al final del año y si sumamos el resto de las empresas que no están en la asociación, que debe ser un 10 o 15 por ciento más, seguramente quedaremos arriba de los 100 mil vehículos”, estimó el representante de 24 marcas como Tesla, BYD, Vemo y Changan, entre otras.

Explicó que ya no se puede considerar la falta de infraestructura pública como un factor que limita el crecimiento del segmento de autos eléctricos, ya que se tienen vehículos que superan los 500 kilómetros de autonomía y hay mucha gente que está optando por instalar su cargador en su casa.

De acuerdo con el barómetro de la EMA, a junio pasado la red pública registró tres mil 665 posiciones de carga, mientras que, en la red privada, dominada por la participación de las conexiones residenciales, sumó 48 mil 195 puntos, con un crecimiento de 10.35 por ciento y 15.48 por ciento, respectivamente.

Grandio comentó que en países como Noruega, que tienen un parque vehicular compuesto por 97 por ciento de unidades eléctricas han requerido entre 20 y 25 por ciento más electricidad.

Además de las cero emisiones al ambiente, el costo de operación de este tipo de unidades se reduce 70 por ciento en comparación con las de combustión.

“Una unidad eléctrica gasta 46 centavos por kilómetro, mientras que un vehículo a combustión gasta 3 pesos por kilómetro, además de que pagas tenencia, no verificas y tienen menores costos de mantenimiento porque, por ejemplo, no hay cambios de aceite y filtros”, dijo.

El directivo agregó que los dueños de vehículos eléctricos dedicados a las aplicaciones han registrado hasta 30 por ciento de ganancia adicional, en relación a uno de combustión.

PAL