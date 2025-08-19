Nombran a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo director

Roberto Lazzeri Montaño impulsará una transformación profunda en Nacional Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como parte de sus compromisos como director general de ambas instituciones de desarrollo.

Esta transformación buscará potenciar el papel de estos bancos como motores estratégicos y actores clave en el cumplimiento de los objetivos del Plan México.

Sus metas son contribuir activamente en el desarrollo económico y la inclusión financiera en el país, refirió en la sesión del Consejo Directivo de ambas instituciones financieras.

Al recibir el cargo, el nuevo titular de Nafin y Bancomext agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Édgar Amador Zamora.

Lazzeri Montaño destacó que recibe instituciones sólidas, con indicadores financieros saludables y con un experimentado equipo de colaboradores con los que impulsara a los bancos.

Es Economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.