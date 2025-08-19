Ni tanta lluvia ayudó a presas: Conagua

Las 210 presas del país presentan un déficit de 4 mil 496 millones de metros cúbicos de agua comparado con el almacenamiento promedio histórico, así lo informó el subgerente de hidrología operativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Daniel Arriaga Fuentes.

Y es que, señaló que el promedio de almacenamiento de agosto en estas fechas es de 67 mil 524.92 millones de metros cúbicos, y actualmente es de 63 mil 29.10 millones de metros cúbicos.

Lo que significa siete por ciento menos de lo registrado a lo largo de los años.

No obstante, dijo que las presas con las cifras actuales están en un 50 por ciento de llenado, toda vez que la capacidad máxima en general es de 125 mil 223 millones de metros cúbicos.

Asimismo, dijo que 13 por ciento de las presas de agua del país tienen un almacenamiento mayor a 100 por ciento, que son 27 presas que están en su máxima capacidad con un almacenamiento de 2 mil 560 millones de metros cúbicos.

Añadió que 31 por ciento, que son cerca de 65 presas, tienen un registro de llenado de entre 75 y 100 por ciento, equivalente a 11 mil 432 millones de metros cúbicos.

Mientras que, 59 presas que son el 28 por ciento tienen un almacenamiento entre el 50 y 75 por ciento; que es aproximadamente 37 mil 796 millones de metros cúbicos.

Finalmente otras 59 presas su almacenamiento es menor al 50 por ciento, y tienen 11 mil 241 millones de metros cúbicos.

