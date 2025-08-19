Morena debe comprometerse con la construcción de la democracia participativa: José Antonio Rueda

La conformación en todo el país de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación (CSDT), convocada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, debe representar una oportunidad para que el partido se comprometa con la construcción de una democracia participativa, y no limitarse a un espacio para visibilizar solo triunfos electorales, consideró el Coordinador Nacional de la Unidad de las Izquierdas, José Antonio Rueda Márquez.

Mediante un pronunciamiento público, agregó que la 4a Transformación no puede reducirse únicamente al ámbito político-electoral porque ello significará reducir el universo de la acción partidaria transformadora a una sola de sus dimensiones, importante desde luego, pero muy acotada y pragmática.

“El partido debe comprometerse en la construcción de la democracia participativa, y ésta solo se puede ejercer en los espacios territoriales históricos, desde las identidades y las actividades productivas”, apuntó, y llamó a la militancia a participar en la conformación de los CSDT de forma responsable, y siempre vigilantes para evitar posibles desviaciones como la compra de votos, acarreos y cualquier otra conducta antidemocrática.

Foto: X/@ruedamarz

Rueda Márquez destacó que el citado proceso también debe dar paso a las ideas críticas que puedan contribuir a reflexionar y mejorar la práctica democrática interna del partido, y con el ánimo de coadyuvar a la consolidación del proceso de cambio que vive nuestro país.

Al referirse a los Comités de Defensa de la Transformación (CDT), en el documento firmado por el Comité Coordinador Nacional Unidad de las Izquierdas se hizo hincapié en que a pesar de que nunca fueron activados por Morena para que funcionaran conforme a sus fines, “y más bien se convirtieron en elementos escenográficos”, estaban planteados sobre una concepción que hacía referencia a las formas de organización histórica territorial y de lucha de nuestro pueblo.

Es decir, comunidades, barrios, pueblos, municipios, incluyendo formas de identidad y actividad productiva, desde donde se gestionaría la actividad partidaria-popular-electoral y la revolución de las consciencias.

Ahora, añadió, Morena está inmerso en una nueva etapa de reorganización partidaria, y es de advertir que la convocatoria a conformar los CSDT sobre la base de las secciones electorales podría contener un viraje en la forma como el partido ha planteado relacionarse con el pueblo.

El Comité encabezado por José Antonio Rueda Márquez consideró que si la dirección partidaria optó por no llevar a cabo una reforma estatutaria que modificara el sentido de sus organismos de base, entonces se debe entender que los ‘órganos constitutivos base de la estructura del partido’ siguen siendo los CDT y no los CDST. Estos últimos podrían ser concebidos como instancias de coadyuvancia electoral que no sustituyen a los CDT.

“Si esa fuera la intención se estaría abandonando la tesis fundacional del Partido-Movimiento para reducir la acción política a su aspecto meramente electoral, lo cual sí implicaría una violación estatutaria y una desviación ideológica”, puntualizó.