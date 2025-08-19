Mixcoac: Un vestigio mexica

La Zona Arqueológica de Mixcoac, ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, es un sitio de relevancia histórica que ha sido objeto de estudio y conservación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Su nombre, derivado del náhuatl Mixcoatl (serpiente de nubes), alude al dios mexica de la caza y la lluvia, y a la Vía Láctea. Aunque los primeros asentamientos datan del Preclásico Medio (alrededor de 1000 a.C.), los vestigios visibles hoy corresponden a la época mexica (900–1521 d.C.).

El hallazgo de Mixcoac se remonta a inicios del siglo XX, cuando durante trabajos de urbanización y construcción se documentaron estructuras prehispánicas enterradas. Los arqueólogos realizaron excavaciones que permitieron identificar plataformas, basamentos y restos cerámicos, confirmando la existencia de un centro ceremonial mexica previamente desconocido dentro de la zona urbana de la Ciudad de México.

La zona arqueológica de Mixcoac data de la época teotihuacana (400-600 d.C.).

Foto: Especial

En 1916, el historiador Francisco Fernández del Castillo identificó el sitio como Mixcoac al reconocer el topónimo en el Mapa de Uppsala de Santa Cruz, elaborado en 1550. Durante el periodo mexica, Mixcoac fue un centro ceremonial y agrícola vinculado al culto de Mixcóatl. Se realizaban rituales durante el decimocuarto mes del calendario mexica, quecholli, incluyendo cacerías sagradas.

En octubre de 2019, el INAH abrió al público la zona arqueológica, convirtiéndola en la quinta zona arqueológica de la capital junto con Templo Mayor, Tlatelolco, Cerro de la Estrella y Cuicuilco. Se conserva una pirámide dedicada a Mixcóatl, plataformas ceremoniales y un patio central, restaurados parcialmente para su preservación.

La investigación y conservación de Mixcoac contribuyen al conocimiento de la organización política, social y religiosa de los mexicas.

EEZ