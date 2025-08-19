Después de 7 años, nuestro país inscribió un nuevo sitio en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: la Ruta Wixárika por los sitios sagrados hasta Wirikuta, cuyo expediente técnico dilató más de treinta años en ser consensuado y aceptado por las comunidades Wixaritari. Cada año, representantes de estas recorren más de 500 kilómetros del territorio nacional, para retomar el diálogo espiritual con sus dioses, para lograr trascender lo efímero, el pasado, el presente y poder afrontar las problemáticas actuales que los afectan directamente en lo económico, lo social y lo cultural, así como al medioambiente, que daña tenazmente su territorio sagrado.

El destino final de sus esfuerzos en cada trayecto de la Ruta es llegar a Wirikuta, “tierra sagrada colosal” como la definió Fernando Benítez, donde los dioses “realizaron sus hazañas creativas, en los tiempos primigenios, y casi no hay roca, manantial, estanque, planta, cueva, abismo o cerro que no esté vinculado a un evento o ritual mítico.” Y concluye señalando que “todo cobra significado, todo adquiere una naturaleza superior.”

Primero las autoridades, tanto del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como del órgano consultivo evaluador, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Internacional), al recomendar favorablemente su inscripción, así como posteriormente los miembros del Comité del Patrimonio Mundial, al adoptar la Decisión correspondiente, reconocieron y apoyaron por unanimidad, la protección del mundo Wixárika, que abarca tanto el paisaje y sus elementos (árboles, rocas, abismos y la fauna que lo habita), como sus lugares sagrados de peregrinación y también como un acto de redención para los pueblos del mundo.

La Ruta Wixárika por los sitios sagrados hasta Wirikuta, está conformada por diversos paisajes culturales asociativos, ubicados en norte y centro de la República Mexicana, con una extensión -como lo señalé antes- de 500 kilómetros que cruzan, de oeste a noreste, tres ecorregiones de relevancia por su contribución a la biodiversidad, entre los estados de Nayarit, Durango, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí. Es un itinerario vivo representativo de las antiguas rutas ceremoniales y comerciales que conectaron y enriquecieron cultural, económica y socialmente a los pueblos continentales, remanente vivo de las antiguas rutas originarias de peregrinación de América.

El sitio fue reconocido por los países miembros del Comité del Patrimonio Mundial y el órgano consultivo, bajo dos de los criterios contemplados para la inscripción de sitios culturales: el criterio (iii), que señala que si bien a lo largo del tiempo los esquemas culturales de las comunidades indígenas wixaritari se han adaptado, su continuidad como práctica sostenible del uso de la tierra y de los ciclos agrícolas, además de la organización social y su permanente vínculo con la naturaleza y la espiritualidad como parte integral de su cosmogonía, constituyen un testimonio excepcional de la pervivencia de modelos culturales milenarios de la región mesoamericana. Por ello, la ruta es testimonio del “conocimiento cultural íntimo que el pueblo Wixárika posee sobre estas tierras, plantas y animales.”

Un segundo criterio cultural, el (vi), subraya que la Ruta “es una expresión destacada de la interrelación entre cultura y entorno natural en las prácticas espirituales Wixárika.” Y concluye resaltando que “el legado de conocimiento transmitido a través de la peregrinación constituye una “universalidad itinerante mesoamericana” que reproduce una forma de actuar frente a un mundo en proceso de cambio permanente.”

Y finalmente, por recomendación del ICOMOS, su inscripción se realizó bajo la categoría de Bien en serie, conforme a las categorías culturales establecidas en el artículo primero de la Convención sobre la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, compuesto por veinte elementos repartidos en los cinco estados del país:

Nayarit: Tatei Jaramara.

Durango: Huaxa Manaka.

Jalisco: Tuapurie.

Zacatecas: Cuyetsarie, Xurahue Muyaca, Cupuri Mutiú, Cacai Mutijé, Macuipa y Tatei Hihuetúcame.

San Luis Potosí: Huahuatsari, Cuhixu Uheni, Tatei Matiniere, Nihuetaritsié, Natsitacua, Uxa Tequipa, Tuy Mayau, Huacuri Quitenie, Wirikuta: Mucyuahue, Wirikuta: Raúnax, y Wirikuta: Maxa Yaritsie.

Para la UNESCO, un bien en serie es una sucesión de elementos, sean culturales o naturales, que en su conjunto poseen un valor universal excepcional. Su postulación está basada en la justificación de que cada uno de los elementos que la conforman, representan juntos una característica cultural distintiva, significativa, de un área geográfica determinada. Por ello, los veinte sitios sagrados que conforman la Ruta Wixárika son bienes en serie cuyo valor universal les fue otorgado por formar parte de un paisaje y un itinerario que forman parte, desde la época prehispánica, de un hecho histórico y una tradición incuestionables.

No es el proceso de nominación e inscripción llevados a cabo, lo que decidió al ICOMOS a recomendarlo bajo el concepto de serie sino -como lo ha señalado Ángela Rojas al reflexionar sobre esta categoría patrimonial-, “la presencia de bienes que comparten valores, que tienen una significación de conjunto totalmente objetiva y derivada de procesos históricos” y justamente, por esa valoración integral, es que México ha dado un paso más “en la conservación de un patrimonio compartido, cuya intrínseca diversidad lo enriquece.”

En el aspecto de los atributos presentes asociados con la autenticidad del bien en serie, considerando entre ellos a los paisajes naturales (ecosistemas, calidad del agua, de especies y fauna y de topografía), la arquitectura vernácula, las expresiones artísticas, las prácticas espirituales, quedó constatado que cumplen todos ellos con la protección, “tanto por sus características materiales (forma, materiales, ubicación), como inmateriales (lengua, tradiciones, espiritualidad).”

La trascendencia de proteger a los sitios sagrados de esta ruta de peregrinación -escribió años atrás Francisco López Morales- “es fundamental para mantener viva la memoria de nuestros pueblos originarios, el interés por las herencias del pasado y de testimonios todavía vivos.” El conservar los principales sitios sagrados del Tatehuarí Huajuyé (Camino de Nuestro Abuelo Fuego), escogidos conforme a sus propios acuerdos en asambleas por las comunidades y las autoridades Wixaritari -entre ellos de manera principal los mara´akate-, responde a su preocupación por la vulnerabilidad de los mismos, ante factores como la expansión urbana, el turismo inadecuado, el consumo irrespetuoso del peyote, la limitación del acceso en propiedades privadas y, principalmente, la minería en Wirikuta.

El haber inscrito este bien en serie en la Lista del Patrimonio Mundial, por mandato del Comité del Patrimonio Mundial durante los trabajos de su sesión 47, llevada a cabo en la sede de la UNESCO en julio pasado, es resultado de una prolongada labor de trabajo conjunto entre las comunidades Wixaritari y los representantes de la asociación civil Conservación Humana (que desde su fundación en 1995 viene colaborando con ellos en la conservación de sus paisajes y sitios sagrados y en el apoyo para la defensa de sus derechos humanos, territoriales, agrarios, sociales y culturales). Al respecto, cabe resaltar que desde los años sesenta del siglo pasado dos destacados fundadores de Conservación Humana, John Lilly (estadounidense) y Colette Lilly (francesa), vivieron en la Sierra Madre Occidental con los Wixárika, realizando registros fotográficos y fílmicos de sus tierras y tradiciones ancestrales.

Por su parte la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevaron a cabo un dilatado trabajo de acompañamiento, iniciado en 2003 mediante la inscripción del sitio (un año después) en la Lista Indicativa de México; a partir de 2011 mediante el asesoramiento para la realización del expediente técnico de candidatura; y por último, la entrega del documento final (después de diversos “inconvenientes” en el camino) a las autoridades del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2023, con la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Con todo ello, se dio cumplimiento a una de las peticiones más puntuales por parte de las comunidades Wixáritari a diversos presidentes de México, y que finalmente quedó plasmada en los compromisos del Plan de Justicia de los pueblos Wixárika, Náayeri, O´dam o Au´dam y Mexikan, entregado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mexquitic, Jalisco, corazón del territorio Wixárika.

Finalmente, el Comité del Patrimonio Mundial adoptó la recomendación de inscripción del sitio (Decisión 47 COM/8M.31), solicitando que el Estado Parte (gobierno federal, autoridades estatales y locales), tomen en consideración las siguientes recomendaciones:

a) Prohibir las actividades mineras en los componentes y zonas de amortiguamiento y mitigar los impactos de las actividades mineras existentes en y cerca de los componentes, zonas de amortiguamiento y el medio ambiente en general;

b) Fortalecer las regulaciones para proteger los componentes y zonas de amortiguamiento de la expansión urbana descontrolada;

c) Priorizar el establecimiento de la Unidad de Gestión y el gestor del bien, así como medidas administrativas y mecanismos de gestión para garantizar el derecho de acceso o tránsito a lo largo de la ruta de peregrinación, tanto en terrenos públicos como privados;

d) Desarrollar planes de gestión del sitio y/o área para los componentes que complementen las disposiciones del Plan Integrado de Gestión, Conservación y Salvaguardia (2024-2030) a fin de abordar sus problemas específicos de conservación;

e) Crear una estrategia de turismo sostenible que promueva un turismo responsable y apropiado al contexto cultural y que genere beneficios económicos para las comunidades indígenas asociadas,

f) Buscar y fortalecer mecanismos para la participación de los Wixárika en la toma de decisiones y de gestión de los elementos constitutivos;

g) Enriquecer la documentación de los elementos constitutivos (incluyendo planos detallados y fotografías) y elaborar, en colaboración con las comunidades Wixárika, un mapa detallado de la red de rutas, incluyendo los caminos principales y secundarios cuando corresponda, e indicando los atributos materiales asociados, para comprender mejor las conexiones entre los sitios sagrados y los paisajes, con fines de protección, gestión coordinada eficaz, identificación de riesgos e interpretación;

h) Concebir un plan de investigación y documentación en colaboración con las comunidades Wixárika para profundizar el conocimiento de los aspectos culturales y ambientales de la ruta, considerando la investigación arqueológica, una comprensión más profunda de las conexiones socio ecológicas, así como los vínculos entre las prácticas agrícolas tradicionales y los valores naturales (incluida la agrobiodiversidad), garantizando que las comunidades tengan acceso a esta información como herramienta para la transmisión cultural intergeneracional;

i) Trabajar e implementar una evaluación de impacto sobre patrimonio para proyectos de desarrollo;

j) Instrumentar mecanismos de seguimiento eficaces basados directamente en los valores identificados de los componentes de la Ruta, incluyendo el desarrollo de indicadores cualitativos y cuantitativos adicionales, así como el desarrollo de capacidades para las comunidades y organizaciones locales,

k) Proporcionar mapas y datos actualizados sobre áreas y censos de población para todo el bien y sus elementos constitutivos, tomando en consideración la adición del vigésimo elemento en Durango.

La Ruta cuenta desde hace varios años con protección legal, mediante diversas leyes federales y estatales, fortalecidas con las recientes actualizaciones normativas, entre ellas la Ley Federal para la protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (2023); el Decreto que reconoce, protege, preserva y salvaguarda los lugares sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Náayeri, O´dam o Au´dam y Mexikan (2023); y finalmente el Decreto que reformó diversas disposiciones del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas (2024), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Ruta Wixárika por los sitios sagrados hasta Wirikuta, bien número 36 de los inscritos –hasta ahora- por México en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, no es un camino ni una carretera, sino una “trenza de senderos” profundamente vinculada a sus prácticas espirituales, rituales y culturales. El reconocimiento de la comunidad internacional a la ruta sagrada Tatehuarí Huajuyé “Camino de Nuestro Abuelo Fuego”, significó un acto de justicia para este noble pueblo originario “después de tantos años de lucha por el reconocimiento y protección” de sus lugares sagrados, “en donde se fundan las esencias de la vida y moran nuestras deidades”, como lo pronunciaron Totupica Candelario Robles y Santos de la Cruz en la sede de la UNESCO. Su respeto, su conocimiento, su correcta gestión, conservación, salvaguardia y divulgación nos concierne, tanto a ellos como a nosotros, como tributo a la humanidad.

Por Francisco Vidargas

Director de Patrimonio Mundial / INAH

A Humberto Fernández

EEZ